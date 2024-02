Visa RB heeft steeds nauwere banden met zusterteam Red Bull Racing. Het team – dat van oudsher vanuit het Italiaanse Faenza opereert – krijgt binnenkort zelfs een eigen onderkomen in Milton Keynes, pal naast de fabriek van Red Bull. Werken ze bij Visa RB aan een complete verhuizing? “Nee”, zegt teambaas Laurent Mékies. “We bouwen verder op de faciliteiten in Faenza.”

Laurent Mékies is een van vele nieuwe gezichten bij Visa RB. Het team (voorheen AlphaTauri en Toro Rosso) is organisatorisch op de schop gegaan. Naast teambaas Mékies is er ook de nieuwe CEO Peter Bayer en zijn er een aantal nieuwe technici aangesteld. Daarnaast wil het team uit Faenza meer gaan samenwerken met zusterteam Red Bull Racing, dat onder dezelfde Red Bull-groep valt.

Dat laatste zit veel andere teams dwars. McLaren-CEO Zak Brown heeft zich al uitgesproken over de controversiële relatie tussen Red Bull en Visa RB. Als laatstgenoemde daadwerkelijk zou verhuizen naar Milton Keynes kan dat alleen maar olie op het vuur gooien. Mékies kan Zak Brown geruststellen, het team wil voorlopig niet weg uit Italië.

“De faciliteiten in Faenza zijn erg goed en wij denken dat we op die basis verder kunnen bouwen”, zei hij tegen Motorsport.com. Het team maakte al gebruik van een fabriek in het Engelse Bicester, maar door verouderde voorzieningen wordt die locatie binnenkort gesloten. De werkzaamheden die daar werden verricht, worden straks naar het nieuwe onderkomen in Milton Keynes verhuisd. “De faciliteiten worden het nieuwste van het nieuwste, net zoals in Faenza”, aldus Laurent Mékies.

Visa RB is een van de weinige teams die niet vanuit Engeland werkt. Buiten Haas (Amerika), Stake F1 Team (Zwitserland) en Ferrari (Italië) opereren alle andere teams vanuit Groot-Brittannië.

