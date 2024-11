Visa RB nam na de GP van Singapore afscheid van Daniel Ricciardo. Na een twijfelachtig seizoen bij het juniorteam werd hij vervangen door Liam Lawson. Veel fans reageerden verontwaardigd dat zijn ontslag niet al vóór het raceweekend in Singapore werd gecommuniceerd. Visa RB-CEO Peter Bayer doet nu een boekje open over deze laatste dagen van Ricciardo in de Formule 1.

Na zijn ontslag bij McLaren in 2022 keerde Daniel Ricciardo in 2023 terug bij het toenmalige AlphaTauri. Daar verving hij de tegenvallende Nyck de Vries. Eigenlijk moest Ricciardo worden klaargestoomd voor een rentree bij Red Bull, maar uiteindelijk bleef de achtvoudig racewinnaar ook dit jaar bij het juniorteam. Na een matig seizoen ten opzichte van teamgenoot Yuki Tsunoda moest de goedlachse Australiër in september zijn stoeltje afstaan aan Liam Lawson.

LEES OOK: Piastri over extra druk na exit Ricciardo: ‘Triest dat hij weg is’

Toen Daniel Ricciardo zijn laatste race reed in Singapore, was het voor het grote publiek nog niet duidelijk dat hij zou worden vervangen. Een aantal emotionele interviews na de race lichtten al wel een tipje van de sluier op. “We hadden samen afgesproken dat we zijn exit nog niet zouden communiceren,” verklaarde Visa RB-CEO Peter Bayer deze week tegenover Auto, Motor und Sport.

‘Zijn wereld stortte in’

Bayer onthulde verder dat Daniel Ricciardo tot het laatste moment positief bleef over zijn toekomst in de Formule 1. “Hij geloofde er tot het einde in dat hij in de kwalificatie vooraan zou staan. Hij wilde iedereen laten zien wat hij in huis had. Ik heb aan veel sporten meegedaan, maar ik heb nog nooit zo’n sterke mentaliteit gezien in een atleet.” Helaas strandde Ricciardo al in Q1 op het Marina Bay Street Circuit.

LEES OOK: Horner blikt terug op carrière Ricciardo: ‘Hij was toen de beste coureur op de grid’

“Dat was een verschrikkelijk moment,” herinnerde Bayer zich. “Zijn wereld stortte in. We hebben daarna samen tot twee uur ’s nachts op kantoor gezeten om te bespreken wat we moesten doen. Hij zei toen dat we hem gewoon de race moesten laten uitrijden.” Ondanks het vroegtijdige afscheid wil Bayer benadrukken dat hij nog steeds een goede band heeft met de 35-jarige coureur. “We hebben hem een eerlijke kans gegeven,” besloot hij. “De relatie tussen hem en het team is nog steeds goed.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!