Red Bull-teambaas Christian Horner blikt terug op de hoogtepunten uit de Formule 1-carrière van Daniel Ricciardo. De Australiër moest na de Grand Prix van Singapore dit jaar plaatsmaken voor Liam Lawson, maar had toen al een lange carrière bij de Oostenrijkse renstal achter de rug. Horner durft zelfs te stellen dat Ricciardo in zijn debuutjaar, 2014, de beste coureur op de grid was.

Ricciardo debuteerde in 2014 bij de Oostenrijkse renstal, nadat hij eerder twee jaar voor Toro Rosso had gereden. De Australiër maakte gelijk een goede indruk door meerdere keren beter te presteren dan teamgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Ricciardo won uiteindelijk zeven keer met Red Bull.

Teambaas Christian Horner heeft de carrière van Ricciardo van dichtbij meegemaakt, en werd daarom tijdens de F1 Nation-podcast gevraagd naar de beste race die de Australiër ooit voor het team heeft gereden. “Hij heeft een aantal briljante races voor ons gereden. Ik ga er niet één noemen, maar een paar”, antwoordt de Brit.

De eerste favoriete Ricciardo-race van Horner vond in 2018 plaats. “Monaco, toen de lieve oude Renault-motor zijn MGU-K liet vallen, waardoor hij ongeveer dertig procent van zijn vermogen verloor en hij net de verbrandingsmotor had om Sebastian Vettel af te troeven”, blikt Horner terug. “Nadat we een paar jaar daarvoor de race hadden verloren, was dat een ongelooflijk moment.”

‘Beste coureur op de grid’

Horner geeft eerlijk toe dat de renstal zich nog zorgen maakte, toen Ricciardo in 2014 voor Red Bull ging rijden. “Onze grootste zorg toen hij voor ons kwam rijden, was dat we wisten dat hij snel was, maar we hadden hem nog nooit iemand zien inhalen, dus we wisten niet hoe goed hij kon racen”, legt de Britse teambaas uit.

Tijdens Grand Prix van Hongarije in 2014 liet Ricciardo zien dat de zorgen ongegrond waren. “Zodra hij in onze auto zat, hield hij gewoon niet op met mensen inhalen! Hij remde zo laat. Als je kijkt naar die race van 2014 in Hongarije, als je kijkt naar zijn eerste overwinning in Montréal, de race die hij won in China in 2018 geloof ik. Daarin was hij uitmuntend en toen was zijn vertrouwen torenhoog.”

Horner durft zelfs een gewaagde uitspraak te doen over de vorm van Ricciardo in 2014. “Voor mij was hij in 2014 de beste coureur op de grid. Dat was zijn hoogtepunt.”

