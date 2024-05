Bij het team van Williams kon in de aanloop naar de Grand Prix van Williams de vlag uit. Niet om succes op de baan, maar naast de baan te vieren. Immers, het langverwachte reservechassis voor de FW46 van Williams is binnen.

Door vertragingen in het productieproces beschikte het Britse achterhoedeteam van Alexander Albon en Logan Sargeant de eerste paar races niet over een derde chassis. Het zorgde voor grote problemen door een crash van Albon in FP1 Melbourne (foto boven), waardoor Sargeant vervolgens zijn auto moest afstaan. Ook in Japan werd schade gereden.

James Vowles, de teambaas van Williams, bevestigde vrijdag tijdens een fan-event van Williams dat het derde chassis klaar is voor actie. “Ik hoop alleen wel dat het de komende achttien races in de doos blijft”, aldus voegde Vowles eraan toe.

‘Dat verlies je normaal gesproken in een jaar’

Williams wacht dit seizoen nog steeds op haar eerste puntenfinish. Vowles daarover: “Er is potentieel, maar we hebben er helemaal niets van gerealiseerd. We hebben een aantal ongelukken gehad waarvan de impact vrij groot was. Om een overzicht te geven van wat er in Australië en Japan is gebeurd: we zijn drie vloeren, drie voorvleugels, drie achtervleugels [en] drie versnellingsbakken kwijtgeraakt. Dat verlies je normaal gesproken in een jaar, niet in twee races.”

Nu de situatie met het derde chassis van Williams is opgelost, erkent Vowles dat de middelen nu kunnen worden ingezet voor prestatie-upgrades. “We hebben geen prestaties geleverd terwijl dat wel had gemoeten, we probeerden alleen de voorraad op peil te brengen. Dat hebben we achter ons gelaten. Nu is dat weg. De start van het seizoen was niet waar we wilden zijn. Maar alles wordt gereset en vanaf nu gaan we vooruit.”

