Daniel Ricciardo stelt dat hij een betere startpositie had kunnen opeisen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, als hij geen vloerschade had opgelopen in Q2. Teamgenoot Lando Norris was niet geheel tevreden met zijn zevende tijd: “Ik dacht, laat ik mijn race nog wat lastiger maken. Waarom ook niet?”

“We hadden een snelle auto, maar ik had in de laatste ronde wat schade opgelopen en verloor veel tijd”, legt Ricciardo uit. “Ik had de vloer beschadigd op een kerbstone en het sleepte op het rechte stuk. Ik zag de rondetijd wegvallen. Het is jammer omdat we veel sneller waren dan P11.”

Dat Ricciardo schade opliep, kwam voor hem toch als een lichte verrassing. “Ik had die kerbstone al vaak gebruikt, maar deze keer liep ik schade op. We hadden een goede afstelling voor de kwalificatie dus ik voelde me op mijn gemak en had ook de snelheid, maar we hadden gewoon pech”, aldus de Australiër.

Aan de andere kant van de McLaren-garage ging het wat beter voor Lando Norris met de zevende tijd, maar ook daar ging het niet helemaal naar wens. “Ik ben teleurgesteld met het einde van de kwalificatie”, zegt Norris. “Ik ben blij dat we zevende zijn, aangezien het ook erger had gekund. Ik had wat pech met de gele vlaggen in de kwalificatie, maar zelfs dan had ik één of twee plekken hoger kunnen staan omdat ik niet de beste ronde op het beslissende moment reed, dus ik ben een beetje gefrustreerd.”

Dat hij in Q2 op de zachte band zijn snelste ronde reed, betekent dat hij een nadeel heeft in de race ten opzichte van de coureurs die op mediums starten. “Het gaat erg lastig worden omdat ik de enige ben die op die zachte band start”, legt Norris uit. “Het wordt dus een lastige race, maar ik dacht, laat ik mijn race nog maar wat lastiger maken. Waarom ook niet?”, grapt de Brit.

