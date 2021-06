De organisatie van de Grand Prix van Engeland in Silverstone heeft bevestigd dat de maximale capaciteit zal worden benut bij het evenement in juli. Gezondheidsexperts en de Britse overheid hebben daarvoor groen licht gegeven.

“Hier hebben we de afgelopen maanden naartoe gewerkt”, verklaart circuitdirecteur Stuart Pringle. “Ik kan niet wachten om alle fans te begroeten. Veel van hen hadden kaarten voor de race van 2020 en kunnen nu genieten van een van de hoogtepunten van deze zomer.”

De circuitorganisatie spreekt grote dank uit aan de Britse regering voor het verlenen van toestemming. “We zijn heel dankbaar dat zij erkennen dat de Grand Prix van Engeland op een veilige manier de wereld kan tonen hoe Groot-Brittannië zich heeft teruggevochten uit de coronapandemie.”

Formule 1-ceo Stefano Domenicali noemt het fantastisch nieuws dat Silverstone de poorten volledig kan openen. “Het wordt een onvoorstelbaar weekend, met honderdduizenden fans die kunnen genieten van de allereerste sprintrace op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Alle coureurs en teams kijken er naar uit.”

Lewis Hamilton heeft gemengde gevoelens over de volle bak in Silverstone. “Aan de ene kant ben ik heel blij om de beste fans ter wereld weer te zien en hun energie te voelen, aan de andere kant ben ik ook bezorgd, want het aantal coronagevallen gaat weer omhoog in het Verenigd Koninkrijk.”

