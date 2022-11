Het laatste Formule 1-weekend van 2022 staat voor de deur. De kampioen is al een tijdje bekend, maar door veel coureurs en constructeurs wordt nog voor de laatste plaatsen gestreden. Maar liefst acht van de tien constructeurs kunnen realistisch gezien nog een plaats zakken of stijgen in Abu Dhabi.

Ferrari (524) vs Mercedes (505)

De één wat sneller dan de ander, maar beide teams kwamen er al snel achter dat Red Bull niet te kloppen was dit jaar. Mercedes wist al snel dat ze er niet aan te pas zouden komen, bij Ferrari kwam dat besef wat later. Het Duitse team dat de afgelopen acht jaar de constructeurstitel won is toch bezig met een indrukwekkende inhaalslag. Ferrari daarentegen heeft al een tijd geen geld meer geïnvesteerd in 2022. In de laatste 5 races haalde Mercedes maar liefst 48 punten meer binnen dan de Italiaanse grootmacht.

Mercedes heeft een foutloos weekend nodig, want de voorsprong bedraagt op dit moment 19 punten in het voordeel van Ferrari. Twee keer eerder liep het Duitse team in één weekend minimaal 19 punten in op hun Italiaanse concurrenten. Dat was in Frankrijk en afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Brazilië.

Foto: Motorsport Images

Alpine (167) vs McLaren (148)

Door de sprintrace leek het weekend in een nachtmerrie te veranderen voor Alpine. Fernando Alonso en Esteban Ocon kwamen voor de zoveelste keer dit seizoen met elkaar in aanraking. De vonken vlogen er letterlijk en figuurlijk vanaf nadat Alonso zijn voorvleugel verloor door contact met Ocon. “Dankzij onze grote vriend ben ik mijn voorvleugel kwijt”, klonk het uit de mond van een cynische Alonso.

McLaren pakte met Lando Norris twee punten in de sprintrace en startte met beide coureurs voor de twee coureurs van Alpine. Een inhaalslag leek ingezet, maar dankzij een uitstekende zondag voor het team uit Enstone en een dubbele DNF voor McLaren vertrok Alpine toch als winnaar uit São Paulo.

Alpine pakte in de laatste drie wedstrijden 24 punten tegenover 18 punten voor McLaren. Het team uit Woking zal een extreem goed weekend moeten hebben wil het nog aanspraak maken op de vierde plek in de constructeursstand. Teambaas Otmar Szafnauer van Alpine rekent zich nog niet rijk: “Zeg nooit, nooit.”

Foto: Motorsport Images

Alfa Romeo (55) vs Aston Martin (50)

Valtteri Bottas haalde twee enorm belangrijke punten binnen tijdens de hoofdrace in Brazilië. Hij noemde het zelf twee punten ‘die nog wel eens het verschil kunnen gaan maken.’ Voor het Zwitserse team waren de punten van harte welkom. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië (12 races) pakten Zhou en Bottas maar een schamelde vier punten. Het is duidelijk dat Alfa Romeo de ontwikkeling van andere teams niet kan bijbenen.

Aston Martin beleeft een seizoen dat op een tegenovergestelde manier loopt dan dat van Alfa Romeo. De Zwitsers pakten in de eerste negen races maar liefst 51 punten, Aston Martin maar 16. In de afgelopen races is een duidelijke vooruitgang te zien in de bolide van Aston Martin. 25 punten in de laatste vijf wedstrijden is een mooie vooruitgang voor het Britse team, maar één laatste push is nodig om plaats zes in het constructeurskampioenschap veilig te stellen.

Foto: Motorsport Images

Haas (37) vs AlphaTauri (35)

Kevin Magnussen verbaasde vriend en vijand door in de regenachtige kwalificatie van de Grand Prix van Brazilië de eerste pole van Haas binnen te slepen. Het leverde hem geen punten op, maar wel een goed moraal binnen het team. In de sprintrace haalde de Haas-coureur één schamel puntje binnen, maar dat punt kan het verschil gaan maken. Met maar twee punten verschil tussen de teams is ieder punt van levensbelang om P8 veilig te stellen in de constructeursstand.

AlphaTauri moet het dit seizoen hebben van af en toe een puntenfinish. Het loopt alles behalve gesmeerd bij het team uit Faenza en het team is dit seizoen al tevreden als het een paar punten weet binnen te slepen. Pierre Gasly zorgde met een vijfde plaats in Azerbeidzjan voor het hoogtepunt van het seizoen. Als het team nog een plek wil stijgen zal het in Abu Dhabi punten moeten scoren. Haas pakte in de afgelopen vijf races drie punten tegenover twee punten voor de Scuderia. Alles hangt af van dit weekend.

Foto: Motorsport Images