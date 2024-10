Voor FIA-topman Nikolas Tombazis is de discussie rondom de Red Bull-bib nu toch echt afgelopen. Volgens de FIA-directeur was de hele affaire een storm in een glas water. Het bestuursorgaan heeft namelijk geen enkele aanwijzing dat Red Bull, of een ander team, de parc fermé-regels overtrad.

Het is hét verhaal dat al het hele weekend de gemoederen in Austin bezighoudt: de bib op de RB20. De Red Bull-bolide heeft een functie waarmee de rijhoogte vanuit de cockpit onder parc fermé-regels kan worden aangepast. De FIA onderzocht de bib meteen na de eerste vrije training in Austin, en komt met een conclusie.

LEES OOK: Horner is klaar met ‘paranoia’ van Brown: ‘Probeert hij soms een vuurtje te stoken?’

FIA-topman Nikolas Tombazis noemt Red Bulls controversiële instelbare rijhoogte een ‘non-story’. “Tijdens de vorige race werden we erop gewezen dat bepaalde ontwerpen een verandering van de hoogte aan de voorkant van de auto, ook wel een bib genoemd, in parc fermé zouden kunnen toestaan”, vertelt Tombazis, aan Sky Sports. “We hadden geen enkele aanwijzing of bewijs dat iemand zoiets deed, dat zou duidelijk illegaal zijn volgens de parc ferme-regels.”

Onder controle

Ondanks dat er geen indicatie was bij de FIA dat een team de parc fermé-regels had overtreden, besloot het bestuursorgaan om toch actie te ondernemen. “We zeiden dat er vanaf deze race (Austin, red.) geen enkele mogelijkheid mocht zijn om zoiets te doen. Dus als een team een ontwerp had dat een snelle wissel van die hoogte mogelijk zou maken, dan zou het verzegeld moeten worden. Zodat ze er in parc fermé niet bij kunnen”, aldus de FIA-directeur. “Alle teams hebben zich daaraan gehouden en wat ons betreft is dat onder controle.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!