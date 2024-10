George Russell snapt niet helemaal waarom hij zijn W15 crashte tijdens VT2 in Mexico. De Brit reed te hard over de kerbstones, waardoor hij de controle over de Mercedes-bolide verloor. Russell zelf bleef ongedeerd, maar voor zijn team betekent het weer een lange nacht om de W15 op tijd te kunnen repareren.

Nog geen week na zijn crash tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten, eindigt George Russell in Mexico weer in de barrières. De Brit raakte in bocht acht de kerbstone te hard, waardoor hij de controle over zijn W15 verloor. Russell bleef ongedeerd, en kan daardoor wel tijdens het verdere weekend in Mexico-Stad achter het stuur kruipen.

LEES OOK: VIDEO: Mega klapper George Russell met Pirelli testbanden tijdens VT2 GP Mexico

“Ik voel me goed. Ik voel me een beetje kortademig na die ene (crash, red.)”, vertelt Russell aan de aanwezige media. “Eerlijk gezegd weet ik niet precies wat er gebeurde. De auto begon gewoon over de grond te stuiteren en voordat ik de kans had om hem op te vangen, spinde hij al. Ik probeerde dezelfde lijn te nemen bij het aansnijden van die bocht en om wat voor reden dan ook verloor ik de controle over het ding in VT2.”

Veel werk

De crash is zeker een teleurstelling voor de Mercedes-coureur, omdat hij VT1 eerder op de vrijdag nog als snelste eindigde. Voor de monteurs is het nu een race tegen de klok om Russells W15 op tijd te repareren. “Weer veel werk voor de jongens. Het lijkt alsof het op dit moment het ene na het andere is. Het is frustrerend, want in VT1 waren we echt sterk, echt snel”, verzucht ook Russell. De Brit hoopt dat hij tijdens VT3 nog wel wat gemiste oefentijd kan inhalen.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!