Nu George Russell de kans krijgt om voor een topteam te rijden, heeft hij maar één doel voor ogen: de wereldtitel. De Brit zegt dat het tot die tijd ‘nooit genoeg’ is.

Russell heeft er al drie jaar op zitten in de Formule 1, maar heeft zich met Williams amper in de schijnwerpers kunnen rijden. Als Mercedes-junior was het echter een kwestie van tijd voordat hij de overstap zou maken naar het topteam. Dit jaar krijgt hij die kans als teamgenoot van Lewis Hamilton, al is van de zevenvoudig nog niet zeker dat hij terugkeert na de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi, waar Max Verstappen tot kampioen gekroond werd.

Nu Russell de kans krijgt bij het topteam is het doel ook meteen helder. “Natuurlijk wil ik een winnaar zijn, ik wil wereldkampioen worden”, zegt Russell in gesprek met Crash.net. “We hebben de hele tijd achteraan gereden. 2020 was al een sterker seizoen, maar het was niet genoeg voor ons. Dat geldt ook voor 2021, maar het was nooit genoeg.”

“Toen ik voor het eerst in Q2 terechtkwam, hebben we dat uitgebreid gevierd”, vervolgt Russell. “Als je dat een tweede of derde keer doet, dan is daar snel de lol van af en wil je meer, dan wil je naar Q3. Als je dan Q3 bereikt, vier je dat uitbundig. Maar dan wil je ook Q3 bereiken in een ander raceweekend, of elk weekend. Totdat je kampioen bent, is het nooit genoeg”, besluit de Brit.