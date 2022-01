Dave Robson heeft George Russell van dichtbij meegemaakt bij Williams en twijfelt er niet aan dat de jonge Brit gaat slagen bij zijn nieuwe team Mercedes, ook al moet hij nog het een en ander leren.

Dat vertelt Robson, head of vehicle performance bij Williams, aan de Nederlandse tak van Motorsport.com. Hoewel hij onder de indruk is van Russell, is voor Mercedes rijden toch een ander spelletje, stelt hij. “Er is dus geen twijfel dat Russell nog meer moet leren, want voor Mercedes rijden is een ander verhaal dan voor ons.”

Als je voor een topteam rijdt, ziet een raceweekend er namelijk toch anders uit dan als je aan de staart van de middenmoot hangt met Williams. “Vooral op zaterdag”, verwijst Robson naar de kwalificaties, maar: “de dynamiek van de race is ook anders als je vooraan meedoet.”

Wat volgens Robson voor Russell pleit, is dat hij een goede werkhouding heeft en weet hoe je een team verenigt en achter je schaart. Een andere ‘sleutelfactor’, vervolgt Robson, is dat Russell zelfverzekerd is als het op het nemen van beslissingen aankomt.

Los van het vereiste talent, heeft Russell volgens Robson ‘alles om het beste uit het team te halen’. De 23-jarige Brit wordt door Robson zelfs wel voorzichtig in het rijtje van landgenoten – en wereldkampioenen – Lewis Hamilton en Jenson Button geschaard qua werkwijze. “Daarin is hij absoluut niet minder dan die twee.”

