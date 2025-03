Liam Lawson kent, op zijn zachtst gezegd, een stroeve start bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China als laatste, dezelfde positie als in de sprintkwalificatie.

Ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië was Q3 al het eindstation voor Liam Lawson. In China heeft hij vooralsnog niet het juiste tempo gevonden. Zijn eerste ronde leverde hem slechts plek negentien op. In zijn tweede poging verbeterde Lawson weliswaar in elke sector, maar niet voldoende om voor het eerst door te stoten naar Q2: hij eindigde zelfs als allerlaatste. Bovendien hangt hem een gridstraf boven zijn hoofd, omdat hij tijdens een gele vlag-situatie niet genoeg van zijn gas ging.

LEES OOK: Tijdschema GP China: Zo laat beginnen de sessies

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.