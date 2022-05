Bernie Ecclestone, de voormalige kingpin van de F1, is naar verluidt gearresteerd en weer op borgtocht vrijgelaten in Brazilië vanwege illegaal wapenbezit.

Dat bericht zowel persbureau Reuters als het Zwitserse Blick. De 91-jarige Ecclestone, die decennialang de scepter zwaaide binnen de Formule 1, zou zonder vergunning een vuurwapen bij zich hebben gehad bij het betreden van een privéjet in Brazilië.

Volgens Reuters ging het om een LW Seecamp .32, een klein handwapen, dat in zijn bagage zou zijn gevonden tijdens de veiligheidscheck. Ecclestone is daarop gearresteerd, zo heeft de plaatselijke politie het persbureau verteld.

Ecclestone zou hebben gezegd dat hij niet wist dat het wapen in zijn bagage zat. Na het betalen van de borg mocht hij alsnog per privéjet naar Zwitserland afreizen. De borg zou iets onder de 1200 euro hebben gelegen.

Losgeld

Ecclestone is getrouwd met een Braziliaanse vrouw (Fabiana Flosi) en spendeert grote delen van het jaar in het land op een boerderijcompound. Volgens Blick is Ecclestone’s schoonmoeder in 2016 in São Paulo gegijzeld en ook weer vrijgelaten.

De toen nog als Formule 1-CEO acterende Ecclestone zou het geëiste losgeld, meer dan 30 miljoen euro, destijds niet hebben betaald. Een politieactie zou uitsluitsel hebben geboden. Ecclestone zelf is in 2010 een keer met geweld beroofd in Engeland.

Voor hij de Formule 1 eind jaren vijftig betrad, handelde Ecclestone in motoronderdelen. Ook was hij enige tijd actief als coureur en was later ook nog coureursmanager en teambaas. In de jaren zeventig en tachtig werd hij steeds invloedrijker in de Formule 1 en greep de macht.

Ecclestone bleef tot Liberty Media de Formule 1 in 2017 overnam de grote baas, maar was nooit onomstreden. Zo moest hij meerdere malen in de rechtbank verschijnen voor fraudezaken. De Brit zorgde ook geregeld voor ophef met controversiële uitspraken.

In de Formule 1 ging jarenlang het gerucht rond dat Ecclestone een deel van zijn vermogen had verdiend met een rol in de grote Britse treinroof in 1963. Ecclestone’s standaard manier om dat te ontkennen? “Ach, er lag helemaal niet genoeg geld op die trein.”

