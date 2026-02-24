Het F1-team van Mercedes verwelkomt Théo Pourchaire als ontwikkelingscoureur voor het aankomend seizoen. De Formule 2-kampioen van 2023 maakte het nieuws bekend via zijn Instagram. “Het nieuws is er eindelijk uit. Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat ik bij het team mag aansluiten”, laat de coureur weten.

Pourchaire komt terecht in een team waar voormalig Formule 2-coureur Frederik Vesti momenteel de rol van derde rijder vervult. Naast deze coureur heeft Mercedes ook nog wijzigingen in hun juniorenprogramma aangekondigd. Daar zijn twee nieuwe rijders aan toegevoegd, Devin Titz en Niccolò Perico, beiden pas 11 jaar oud.

‘Ik ga er alles uithalen’

Als ontwikkelingscoureur zal de Fransman vooral actief zijn in de simulator van de Duitse renstal, waar hij meewerkt aan de ontwikkeling van de W17. Hij test nieuwe onderdelen en updates om zo feedback te kunnen geven. “Toen ik opgroeide, zag ik dit team overwinningen behalen in de Formule 1 en nu heb ik de eer om met hen samen te werken en hen te vertegenwoordigen. Dank aan iedereen die hierbij betrokken is geweest om mij deze kans te bieden. Ik ga er alles uithalen. Laten we aan het werk gaan in Brackley”, meldde Pourchaire op zijn Instagram.

De 22-jarige coureur heeft al veel ervaring opgedaan in verschillende raceklassen. Zo reed hij in 2024 in de IndyCar Series en maakte hij eerder al deel uit van het Alfa Romeo-en Kick Sauber-team, waarvoor hij enkele keren tijdens een vrije training in actie kwam. Na het afronden van het programma in 2023 heeft hij dit team verlaten en stapte hij in 2025 over naar Peugeot, waar hij zijn debuut maakte in het World Endurance kampioenschap. Dit jaar combineert Pourchaire zijn rol als ontwikkelingscoureur bij Mercedes met een volledig seizoen in het Hypercar-kampioenschap voor Team Peugeot Totalenergies.

‘Kampioenschappen als ultiem doel’

Naast Pourchaire heeft Mercedes nog eens negen jonge coureurs – van de leeftijd elf tot en met zeventien – aangesteld in het Junior Programme. Gwen Lagrue, topadviseur bij Mercedes, ziet dat zo’n programma coureurs verder kan helpen en neemt George Russell en Andrea Kimi Antonelli daarbij als voorbeeld. “Voor deze jonge coureurs, evenals voor het team en mijzelf, is excellentie de standaard. We verfijnen en verbeteren voortdurend onze methoden van ondersteuning en ontwikkeling. Altijd met prestaties, overwinningen en kampioenschappen als ultiem doel”, aldus Lagrue.

Russell en Antonelli geven beiden aan dat het programma hun heel erg heeft geholpen in hun ontwikkeling, zowel op als naast de baan. “Ik zou hier vandaag echt niet staan zonder de steun van de absolute top: van Toto Wolff, van Gwen en van zo veel mensen binnen het team die in mij geloofden”, geeft Russell aan. Antonelli heeft vooral genoten van het programma. “Wees dankbaar, maar onthoud dat er een reden is waarom je bent gekozen. Haal er alles uit”, adviseerde de Italiaan.

