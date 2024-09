De organisatie bij Ferrari gaat op de schop. Het Italiaanse team kondigt op donderdag aan dat voormalig Mercedes-ingenieur Loïc Serra vanaf 1 oktober de nieuwe technische directeur van het chassis wordt bij Ferrari. De Scuderia maakte in mei al bekend dat Serra, samen met collega Jerome d’Ambrosio, naar Ferrari overkomt.

De Franse Serra werkt al vanaf het begin van Mercedes’ intrede in de Formule 1 voor het Duitse team, maar besloot na meer dan een decennium trouwe dienst een nieuw avontuur aan te gaan bij Ferrari. De Scuderia bevestigt nu de nieuwe rol van de Fransman. “Scuderia Ferrari HP kondigt aan dat het de rol van technisch directeur van het chassis heeft toevertrouwd aan Loïc Serra”, schrijft het Italiaanse team in een officieel persbericht.

LEES OOK: Loic Serra én Jerome d’Ambrosio: Ferrari kaapt kopstukken weg bij Mercedes

“Zoals eerder aangekondigd zal de Franse ingenieur, geboren in 1972, op 1 oktober in dienst treden bij het team”, gaat de verklaring verder. “Loïc zal in deze nieuwe rol direct rapporteren aan teambaas Fred Vasseur.” Wat de precies taken worden van Serra’s collega D’Ambrosio verklapt Ferrari nog niet.

Verantwoordelijk

De Franse ingenieur is in zijn nieuwe rol als technisch directeur ook verantwoordelijk voor meerdere afdelingen van het team uit Maranello. “Serra wordt daarom verantwoordelijk voor de volgende afdelingen: Chassis Project Engineering, onder leiding van Fabio Montecchi; Vehicle Performance, onder leiding van Marco Adurno; Aerodynamics, onder leiding van Diego Tondi; Track Engineering, onder leiding van Matteo Togninalli en Chassis Operations, onder leiding van Diego Ioverno, die ook Sporting Director blijft”, besluit de renstal.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!