Voormalig pr-man McLaren over werken met Hamilton: ‘Altijd op mijn hoede’

Lewis Hamilton anno 2008 kon pr-technisch nog weleens voor handenvol werk zorgen, vertelt Matt Bishop in gesprek met FORMULE 1 Magazine. De Brit werkte als communicatiedirecteur van McLaren jarenlang samen met Hamilton. “Als er iets misging, dan werd hij heel emotioneel.”

“In 2009 leerde ik Lewis beter kennen”, vertelt Bishop.'”De interviews die hij deed waren behoorlijk direct. Ik moest hem inseinen en manen voorzichtig te zijn, want er waren wat gevoelige onderwerpen met Max Mosley (toenmalig FIA-president, red) en zijn persofficier Richard Woods, die echt alles lazen. ” McLaren moest in deze tijd op zijn tellen passen na Spy-gate en Lie-gate.

In 2012 moest Bishop ook een binnenbrand blussen, tijdens het Grand Prix-weekend in Spa werd Hamilton afgetroefd door teamgenoot Jenson Button. “Zette hij opeens telemetriegegevens op Twitter. Hij dacht dat het Buttons telemetrie was, maar het was die van testrijder Oliver Turvey, uit de simulator.” Bishop vertelde Hamilton dat dit contactbreuk betekende en de tweet ogenblikkelijk verwijderd moest worden. “Zulke dingen gebeurden bij McLaren, ik moest altijd op mijn hoede zijn.”

