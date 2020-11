Bonnington had overwinning Hamilton niet verwacht: ‘Hij verbaasde me weer in positieve zin’

Lang leek het erop dat Lewis Hamilton niet mee zou strijden voor de overwinning in Turkije, maar in de laatste fase van de race kwam de Brit tot leven en won hij in stijl zijn zevende wereldtitel. Zijn race-engineer Peter Bonnington zag dit niet aankomen. “Ik ben een optimistisch persoon, maar zelfs ik had dit niet verwacht.”

Lewis Hamilton kon Sebastian Vettel maar niet inhalen, maar toen hij naar binnen ging voor een nieuw setje intermediates, versnelde Hamilton, haalde hij Perez in en won hij met grote overmacht. Daar hield Peter Bonnington, de race-engineer van de zevenvoudig wereldkampioen, geen rekening mee.

“We weten dat hij het kan, maar als hij het dan ook nog doet dan denk je: ‘wow, dat zag ik niet aankomen”, vertelt de Brit aan Sky Sports. “Ik ben een optimistisch persoon, maar dit had ik niet verwacht. Halverwege race begonnen de intermediates eindelijk te werken en toen leek het erop dat hij alles onder de controle had. Zeker als hij dan kalm reageert op de boordradio dan weet je gewoon: dit komt goed”, aldus de race-engineer.

Hamilton en Bonnington werken sinds 2013 samen bij Mercedes. Volgens Bonnington was hij in 2013 nog niet zo geslepen. “We zijn allebei ouder en wijzer geworden. Ik was toen nog een jonge engineer”, besluit Bonnington.

