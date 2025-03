Voormalig Formule 1-racedirecteur Niels Wittich heeft zich publiekelijk uitgesproken over zijn plotselinge vertrek bij de FIA. De Duitser legde zijn taken in november neer; de FIA sprak van een vrijwillig vertrek, maar Wittich beweerde dat hij was ontslagen. Tot op de dag van vandaag is het onduidelijk waarom hij plotseling moest vertrekken. Mogelijk kreeg hij op aandringen van voorzitter Mohammed Ben Sulayem de zak.

In november 2024, daags voor de Grand Prix van Las Vegas, kondigde de FIA aan dat racedirecteur Niels Wittich zijn taken niet verder zou kunnen vervullen. Het nieuws kwam als een complete verrassing voor de Formule 1-paddock en leidde tot veel verontwaardiging. Niels Wittich werd in 2022 opgeroepen om Michael Masi, die verantwoordelijk werd gehouden voor de controversiële GP van Abu Dhabi van 2021, te vervangen.

Tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein fungeerde Niels Wittich als gastcommentator bij de Duitse tak van Sky Sports. In een uitzending onthulde hij dat hij nooit een reden heeft gekregen voor zijn plotselinge ontslag. “Ik zag geen aanwijzingen dat er iets niet werkte of dat er een reden was om een personeelswissel door te voeren”, aldus de 52-jarige Duitser. “Dus in die zin kwam het allemaal als een complete verrassing – het was net zo verrassend voor mij als voor iedereen buiten de organisatie.”

Mohammed Ben Sulayem

Het ontslag van Wittich vond plaats tijdens een cruciale fase in het seizoen 2024. Lando Norris maakte destijds nog kans op de coureurstitel en bij de constructeurs vochten tenminste drie teams voor de eerste plaats. De beslissing leidde tot veel kritiek op de FIA, met name op de persoon van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. De FIA zelf heeft nooit een officiële reden gegeven voor het vertrek van Niels Wittich, al wordt er gespeculeerd dat de beslissing rechtstreeks werd genomen door de Emirati. Mercedes-teambaas Toto Wolff grapte dat de ontwikkelingen binnen de organisatie op ‘een realityshow’ begonnen te lijken.

Wittich onthulde verder dat hij geprobeerd heeft opheldering te krijgen over zijn ontslag. “Ik heb het geprobeerd, maar niemand kon me een antwoord geven”, vervolgde hij. “De laatste keer dat ik met de FIA-voorzitter heb gesproken, was vorig jaar tijdens het raceweekend in China. Ik kan dus niet zeggen dat we ruzie hadden of dat er een negatieve relatie was. Ik had relatief weinig contact met hem.” Terugkijkend op zijn ambtstermijn, vindt Wittich het jammer dat zijn tijd als racedirecteur zo abrupt is geëindigd. “Het was een ongelooflijk genoegen om met zo’n fantastisch team te werken en toezicht te houden op zo’n geweldige sport”, besloot hij. “Ik moet gewoon accepteren dat het zo is.” Niels Wittich werd vervangen door Formule 2-racedirecteur Rui Marques.

