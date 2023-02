Voormalig Red Bull-kopstuk Dan Fallows verwacht dat Red Bull de gevolgen van de mindering in aerotests ’tot op zekere hoogte’ zal voelen. De technisch directeur van Aston Martin is er wel van overtuigd dat Red Bull deze klap goed kan opvangen.

Red Bull overschreed in 2021 het budgetplafond met zo’n 2,2 miljoen dollar, wat het team op een boete van zeven miljoen dollar kwam te staan. Daarnaast kreeg het kampioensteam van 2022 nog een straf, namelijk een mindering in tijd voor aerotests, zowel in de windtunnel als via simulaties. Red Bull zou als kampioen minder tijd voor aerotests krijgen, maar kreeg daar bovenop nog tien procent mindering.

Red Bull-teambaas Christian Horner noemde het een ‘draconische straf’ en stelde onlangs dat het team daar ‘natuurlijk de gevolgen’ van merkt. “Het beperkt aanzienlijk de hoeveelheid runs die we per kwartaal in onze windtunnel kunnen doen”, aldus de Brit.

Voormalig Red Bull-aerochef Dan Fallows, nu technisch directeur bij Aston Martin, zegt dat het ‘erg lastig’ is om in te schatten in hoeverre Red Bull onder deze straf zal lijden. Maar, zo benadrukt Fallows, de RB18 biedt met zeventien zeges uit 22 races een sterke basis voor de RB19.

“Zij eindigden vorig jaar zeer sterk”, zegt Fallows. “Dit jaar zijn er enkele regelwijzigingen, maar die zijn niet zo groot. Zij staan er dus duidelijk zeer, zeer goed voor. Zo’n beperking in windtunneluren doet pijn, dat zullen ze tot op zekere hoogte wel voelen. Maar zij hebben veel ervaring met deze regels, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ze de gevolgen van die straf tot een minimum zullen beperken”, aldus Fallows.

