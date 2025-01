Voormalig voetbaltrainer Jürgen Klopp is aan een nieuwe baan bij Red Bull begonnen, en hoopt gelijk van collega Max Verstappen te kunnen leren. De Duitser wil graag met de Nederlander in gesprek over zijn racetactieken en hoe hij zich op hoge snelheid zo goed kan focussen. Klopp hoopt met deze informatie de voetbalprojecten van Red Bull ook tot een succes te maken.

Jürgen Klopp was jarenlang de trainer bij Premier League-voetbalclub Liverpool, maar treedt nu aan als adviseur bij Red Bull GmbH. In zijn nieuwe rol als Head of Global Soccer voor het energiedrankbedrijf, is de Duitser sinds 1 januari 2025 aan de slag. Klopp is daardoor nu de indirecte collega van Red Bull-coureur Max Verstappen.

Uitleg van Verstappen

De oud-voetballer vertelt aan ServusTV wat hij hoopt van de Nederlander te kunnen leren voor de voetbalprojecten van Red Bull. “Ik wil uitzoeken hoe meneer Verstappen, die de beste focus heeft als hij met 300 km/u door een bocht van 180 graden gaat en dat soort dingen, dat kan”, vertelt de Duitser. “En ik heb geen idee hoe dat werkt, dus misschien kan hij dat uitleggen.”

De nieuwe Red Bull-adviseur hoopt de tactieken zo ook naar succes binnen de Red Bull-voetbalteams te kunnen vertalen. “Ik zou het graag willen leren, ook vanuit andere sporten. Ze (coureurs, red.) zijn op hun best als het het gevaarlijkst is, dus kom op, geef me die informatie en ik zal proberen om dat naar het voetbal te vertalen”, besluit Klopp.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)