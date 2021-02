Voorstad Madrid hoopt F1 met nieuw circuit te verleiden

In Ayuntamiento de Morata de Tajuna, een voorstad van Madrid, wordt hardop gedroomd van een multifunctioneel circuit dat in de toekomst ook Formule 1 en Moto GP zou moeten kunnen ontvangen. De komst is met de goedkeuring van de lokale overheid een stapje dichterbij gekomen.

Het stadje met krap 8.000 inwoners ligt ten zuidoosten van de hoofdstad Madrid. Het circuit zou in een verlaten gebied net buiten het stadje moeten komen te liggen, op de plek waar nu nog een mijn ligt. “Het idee is om het circuit 280 dagen per jaar in gebruik te nemen, niet alleen voor auto- en motorsportevenementen maar ook bijvoorbeeld concerten in de zomer”, aldus Angel Sanchez, de burgemeester van Morata de Tajuna tegen lokale media. De burgemeester voorziet weinig beren op de weg: “Ik denk niet dat het heel moeilijk zal zijn om alles rond te krijgen, het circuit komt op een braakliggend terrein te liggen, daar gebeurt verder niets. ”

De te bouwen baan moet 4,5 kilometer lang worden, het zou plaats moeten bieden aan zo’n 80.000 fans. Ook staan er een hotel, een museum en een kartbaan op de planning. In de video van de gemeente is te zien dat gebied licht glooit, in het ontwerp zit ook een bocht die valt te omschrijven als een omgekeerde versie van de fameuze bocht 8 van Istanbul.

Madrid wil al langer

Er bestaat al langer de wens om een race in de regio van Madrid op te zetten. De stad beschikt zelf met Jarama al over een circuit maar de historische baan wordt te achterhaald geacht voor moderne autosport. Spanje zit sowieso niet dun in de Grade 1 circuits. Er liggen volwaardige banen in Jerez, Aragon en dan is er nog het stratencircuit van Valencia waar niet lang geleden nog geracet werd.

En natuurlijk de huidige host van de Spaanse Grand Prix, het Circuit Catalunya in Barcelona. Al is het voor organisatie daar elk jaar weer spannend of het contract verlengd wordt door FOM.

Over de financiën van de bouw is nog niet veel duidelijk, burgemeester Sanchez stelt dat een bedrijf genaamd Steammotorfire achter de plannen zit. Zijn gemeente heeft in ieder geval toegezegd 12 miljoen te zullen bijdragen aan de realisatie die over ongeveer 5 jaar afgerond moet zijn.