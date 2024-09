Als hij een perfect weekend kent, kan Williams-rookie Franco Colapinto punten scoren tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dat denkt teambaas James Vowles ook, maar die wil niet teveel druk op zijn jonge coureur leggen. “We mogen misschien ook niet teveel verwachten.”

Vowles besloot in aanloop naar de Grand Prix van Italië om coureur Logan Sargeant te vervangen door juniorrijder Colapinto. Die werd daartoe overgeheveld vanuit de Formule 2, waarin hij actief was voor het Nederlandse MP Motorsport. De Argentijnse coureur eindigde vervolgens knap als twaalfde in zijn debuutrace in de Formule 1.

Colapinto had naar eigen zeggen zelfs in de punten kunnen rijden als zijn kwalificatie beter was geweest, iets dat zijn teambaas Vowles onderschrijft. “Dat denk ik ook, maar het is aan ons als team. Wij moeten de auto nog beter maken, er komen updates aan. Als die ook op zijn auto zitten, komen er in alle resterende races kansen voor hem op punten. In Bakoe heeft hij ook een mogelijkheid. Maar dan moet hij een perfect weekend kennen en we mogen misschien ook niet teveel verwachten op dat vlak.”

