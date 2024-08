Williams-teambaas James Vowles legt uit wat de plannen zijn voor de rest van het seizoen. De renstal neemt na de zomerstop upgrades mee, en hoopt daarmee weer voor kostbare punten te kunnen vechten. En dat is niet de enige verandering die Vowles bij zijn team wil doorvoeren.

Nu dat Williams de line-up voor 2025 compleet heeft met de overstap van Carlos Sainz, focust het team zich weer op de rest van het huidige seizoen. Het team staat momenteel negende in het klassement, met slechts vier behaalde punten. Een belangrijke oorzaak van deze lage klassering is volgens teambaas James Vowles het overgewicht van de FW46.

Williams hoopt met een aantal upgrades na de zomerstop dit probleem aan te pakken. Naast het gewicht worden ook de aerodynamica en de ophanging van de Williams-bolide onder handen genomen. “Er zijn serieuze tekenen dat we hiermee terug zouden komen in een positie waarin we voor punten kunnen vechten”, is Vowles hoopvol, tegenover Motorsport.com.

Toch blijft de Williams-teambaas voorzichtig. “In de wereld van Formule 1 zijn het grote stappen”, legt Vowles uit. “Mijn terughoudendheid is, omdat je nu hebt gezien hoe Red Bull een update had om het vervolgens weer van de auto af te halen. Mercedes had een update, maar haalde het er ook af. Dat zie je normaal niet, teams hebben meestal vertrouwen in wat ze doen.”

Grote verandering voor Williams

Niet alleen de doorontwikkeling van de FW46 staat bij de Britse renstal op het programma. Williams legt ook tegelijkertijd de focus op de auto’s van 2025, 2026 en zelfs 2027. “Dat is een verandering voor Williams. We waren gewend om enkel een jaar vooruit te werken of zelfs alleen aan het huidige jaar te werken”, geeft de Britse teambaas eerlijk toe. “Zoals je je kunt voorstellen, als je dat binnen de organisatie doet, kost het tijd om je aan te passen.”

