Mercedes-hoofdstrateeg James Vowles zegt dat zowel zijn team als Red Bull ‘op de limiet’ zitten in de strijd om het kampioenschap. Dat Mercedes nu de overhand lijkt te verliezen is voor Vowles nog geen reden tot zorg: “Het puntenverschil is klein.”

Het is het hele jaar al stuivertje wisselen tussen Mercedes en Red Bull. De twee teams ontlopen elkaar nauwelijks, zowel op de baan als in de stand van het kampioenschap. Max Verstappen heeft met vier races te gaan een voorsprong van negentien punten op Lewis Hamilton en Mercedes staat bij de constructeurs nog slechts één puntje voor op haar grote concurrent. De druk ligt er vol op bij Mercedes, dat dus hoopt dat Hamilton het gat naar Verstappen kan overbruggen en die eerste plek bij de constructeurs wil behouden.

“Eén uitvalbeurt voor ons of Red Bull zou de stand van zaken in het kampioenschap volledig veranderen aan het einde van het seizoen en uiteindelijk is het puntenverschil klein”, zegt James Vowles, hoofd strategie van Mercedes. “We hebben nog vier races te gaan: we staan negentien punten achter bij de coureurs en hebben één punt voorsprong bij de constructeurs. Dat stelt niets voor. Het is een kwestie van een reset.”

“We hebben Red Bull verslagen in de kwalificatie op een circuit waar zij sterker waren”, vervolgt Vowles. “Het laat zien dat beide teams op de limiet zitten en dat je echt alles perfect voor elkaar moet krijgen om het benodigde resultaat te pakken. Er zijn genoeg kansen. Het positieve van de afgelopen races is dat we er goed bij konden staan op circuits die ons misschien niet zo goed liggen”, aldus de Brit.

