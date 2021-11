Valtteri Bottas blikt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij Mercedes, nu deze periode er bijna op zit. Dat hij geen titel heeft gewonnen, frustreert hem. Al is hij alsnog trots op hoe hard hij heeft gewerkt, wat hij heeft bereikt en zijn bijdrage aan het team. ‘Het was een geweldige kans, maar ook erg veeleisend’.

Dat vertelt Bottas in een openhartig interview in de Beyond the Grid-podcast. Gevraagd of het aan hem knaagt dat het hem in zijn vijf jaar bij Mercedes niet is gelukt een rijderstitel te winnen, erkent hij dat dit zo is. “Absoluut, want dat is uiteindelijk al van jongs af aan mijn droom.” Het is waar zijn leven al sinds zijn jonge jaren om draait. “Het is waarom ik elke dag alles voor deze sport heb gegeven: de beste zijn, kampioen worden.”

“In die zin”, resumeert Bottas zijn Mercedes-periode, “voelt het als een mislukking. Maar ik heb er alles aan gedaan.” Dat is – naast zijn tien overwinningen en twee vice-kampioenschappen – ook wat waard. “Het belangrijkste is dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken. Ik kan zeggen dat ik alles heb gegeven, alles geprobeerd heb. Meer kan ik ook niet doen”, meent de coureur die in 2022 overstapt naar Alfa Romeo.

Lees ook: Alfa Romeo wil Bottas dit jaar al in kunnen zetten

‘Hamilton staat er bijna altijd’

Over het algemeen, vervolgt Bottas, heeft hij een eerlijke kans gekregen bij Mercedes. Uiteindelijk bleek teamgenoot Lewis Hamilton te vaak een maatje te groot. Een kwestie van regelmaat, zegt Bottas. “Het grootste verschil met Lewis de afgelopen jaren, is dat hij altijd op hoog niveau presteerde, zelden slechte weekends had. Hij had er wel wat, maar minder dan ik.” Hamilton, zegt Bottas, ‘staat er bijna altijd’. “Ongeacht de omstandigheden op de baan of in zijn leven.”

(tekst loopt door onder de foto)

Teamgenoot Hamilton was bij Mercedes doorgaans een maatje te groot voor Bottas. Foto: Mercedes

Bottas noemt zijn tijd bij Mercedes, die in 2017 begon en er na de slotrace van 2021 op zit, ‘als je naar het totaalplaatje kijkt een geweldige tijd’. Het was ook een geweldige kans voor hem. “Het was een kans om zeges en polepositions te behalen en deel uit te maken van een team dat vier jaar op rij de constructeurstitel heeft gewonnen – en we hopen er dit jaar vijf van te maken.”

Lees ook: Bottas wil Hamilton op ‘redelijke manier’ helpen in titelstrijd

Geduld en gemoedsrust

De nu 32-jarige Bottas kwam op zijn 27ste naar het team en is als coureur en als mens enorm gegroeid, zegt hij. “Tegelijkertijd was het veeleisend. Mensen verwachten veel van je bij een topteam als Mercedes. Het was soms ook redelijk overweldigend. Je leert veel over jezelf, wat ook energie kost. Soms zat ik wel op dat randje van: ‘vind ik het nog leuk of niet’.”

Als hij terug in de tijd zou kunnen gaan en zichzelf één advies zou geven, zou dat zijn om ‘wat geduldiger te zijn’. “Toen ik in 2017 bij Mercedes kwam, zei ik tegen mezelf: ‘nu ga ik de titel winnen, moet ik races winnen en poles pakte’. Dat laatste lukte ook vrij snel, maar ik wilde soms te veel. Daarnaast is het constant hoge niveau waarop Hamilton presteert, moeilijk te evenaren. Als je te veel wil en te hard pusht, vindt de stopwatch dat ook niet leuk.”

Wat hem niet heeft geholpen, zegt Bottas, is dat hij soms net wat pech had, maar vooral altijd voor zijn toekomst vocht. Hij kreeg telkens maar een contract voor één jaar. “Als ik in 2017 had geweten dat ik uiteindelijk vijf jaar voor Mercedes zou rijden, had ik mezelf meer tijd gegeven om stap voor stap dingen te leren en was ik minder hard voor mezelf geweest”, zegt Bottas. “Ik had nooit echt de gemoedsrust om er flexibel in te staan.”

FORMULE 1 Magazine nr. 16 ligt donderdag in de winkel of bij abonnees op de mat. Bestellen kan hier online. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.