De instabiliteit bij Alpine heeft tot een succesvolle aanwinst voor Williams geleid. Teambaas James Vowles is erg in zijn nopjes met het overkomen van technisch directeur Pat Fry. Tegen de verzamelde media in België stelt Vowles dat dit volgens hem bewijst dat Williams zeker wel de moeite waard is.

Vowles kwam begin dit jaar over van Mercedes, waar hij jarenlang de rol had vervuld van hoofdstrateeg. Als teambaas had Vowles meteen grootse plannen om Williams weer terug te krijgen naar de status die het team eerder had. Een deel van die plannen is volgens Vowles het binnenhalen van de juiste mensen, zoals nu bijvoorbeeld Pat Fry. Fry ontvlucht daarmee Alpine, waar momenteel flink wat instabiliteit is in de leiding van het team. Volgens Vowles zegt dit vooral wat over de doelstellingen die Williams heeft.

“Mensen zagen dat ik een aangename positie bij Mercedes verliet om naar Williams te gaan. Ze zien nu dat Pat weggaat bij Alpine terwijl zij het best goed doen. Dus ik wil even duidelijk maken hoe het zit. Dit is niet een kwestie van de afgelopen paar weken, maar van veel langer terug. Het gaat erom dat we bij Williams de cultuur willen veranderen. Nu er twee ervaren mensen komen die al twintig jaar of langer in de sport zitten en races hebben gewonnen, zullen mensen begrijpen dat het zeker de moeite waard is om naar dit team te gaan.”

Net als Vowles, heeft ook Fry al een lange carrière achter de rug. De Brit zit al sinds 1987 in de Formule 1 en werkte in verschillende rollen bij Benetton, McLaren, Ferrari en Alpine. In die tijd werkte Fry samen met onder anderen Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

“Ik wilde hem heel erg graag naar Williams halen”, bevestigt Vowles. “We hadden daar al met elkaar over gepraat nog voordat ik zelf officieel was begonnen bij Williams. Hij is ontzettend goed in werken met teams die iemand nodig hebben om even in de organisatie te duiken en orde op zaken te stellen. Pat is niet het soort technisch directeur die een paar extra milliseconden uit je auto kan persen, hij is vooral goed in het opzetten van een organisatie met stabiele structuren. Hij had uiteraard een doel voor ogen met Alpine. Maar rond april begreep hij maar al te goed waarom ik naar Williams was gegaan en was hij helemaal bereid om ook over te stappen.”

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je komende week in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!