Williams-teambaas James Vowles waarschuwt de concurrentie alvast dat een nieuw tijdperk voor zijn team aanstaande is. De teambaas hoopt met de aanstelling van Carlos Sainz als teamgenoot van Alexander Albon een ‘ander Williams’ te laten zien. Het team wil de komende jaren serieus opklimmen naar de top van het veld.

Carlos Sainz verruilt in 2025 Ferrari voor Williams, en wordt de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon. Williams-teambaas James Vowles denkt dat zijn team met Sainz en Albon als line-up het sterkste coureursduo van de grid heeft. “Er is geen politiek tussen hen. Ze willen allebei dat het team succesvol is, wat betekent dat ze het team vooruit duwen in plaats van tegen elkaar te vechten”, legt Vowles uit in de Nailing the Apex-podcast. “

LEES OOK: Albon bereikt mijlpaal van 100 Formule 1-races in Austin

Williams heeft daarom ook grote ambities met de twee coureurs. “We hebben de beste mogelijkheid om voor (Sainz en Albon, red.) een platform te creëren waarmee we kunnen opklimmen om voor kampioenschappen te gaan strijden”, vertelt Vowles. “Als je vecht voor een kampioenschap, en dat zie je keer op keer, is dat als structuur moeilijk vol te houden. Maar ik denk dat ik de twee coureurs heb waarbij het heel goed mogelijk is om dat vol te houden.”

Ander Williams

Williams staat momenteel achtste in het constructeurskampioenschap, en speelt daarom geen rol in de huidige titelstrijd. Als het aan Vowles ligt, gaat dat de komende jaren echter veranderen. “De reden om een line-up te laten zien van de kwaliteit die we hebben, is omdat ik wil dat de wereld zich realiseert dat dit een ander Williams is. Dit is een Williams die serieus is in zijn strijd naar de top”, besluit Vowles.

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!