Komend weekend markeert een bijzondere gebeurtenis voor Alexander Albon. Albon zal tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten een mijlpaal bereiken van 100 Formule 1-races. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis organiseert Williams een week vol festiviteiten. De Thai zal tijdens het raceweekend in Austin met een speciaal logo op zijn FW46 rijden.

Carrière tot nu toe

Albon, nu in zijn vijfde seizoen in de Formule 1, heeft tot nu toe 240 punten verzameld en twee podiumplaatsen behaald. Zijn avontuur in de Formule 1 is begonnen in 2019 met Scuderia Toro Rosso, waar hij na slechts 12 races is gepromoveerd naar Red Bull. Na één seizoen bij Red Bull, heeft hij in 2021 de overstap gemaakt naar DTM, alvorens zich in 2022 bij Williams aan te sluiten. Sinds zijn komst bij Williams heeft Albon een indrukwekkende 43 punten gescoord, wat het team vorig jaar een zevende plek in het constructeurskampioenschap heeft opgeleverd.

Mijlpaal van 100 Formule 1-races

“Het is een surrealistisch gevoel om deze mijlpaal te bereiken,” stelt Albon in een persbericht van Williams. “De afgelopen vijf jaar waren vol uitdagingen, maar ook ontzettend belonend. Ik ben dankbaar voor elke minuut in deze sport. Het is een mooi moment om stil te staan bij de vooruitgang die ik heb geboekt als coureur. Ik kijk ernaar uit om nog eens 100 races te rijden.”

Blik op de toekomst

Albon heeft onlangs zijn langetermijnverbintenis met Williams bevestigd en zal volgend seizoen samenwerken met Carlos Sainz, wat een krachtig rijdersduo belooft. James Vowles, teambaas van Williams, is enthousiast over de toekomst en kijkt ernaar uit om dit speciale moment te vieren. “Alex heeft in zijn 99 eerdere races bewezen dat hij tot de snelste en meest vastberaden coureurs in de sport behoort. We zijn blij dat hij zijn toekomst bij ons heeft bevestigd.”

Activiteiten voor de fans

Als onderdeel van de vieringen zal Albon aanwezig zijn in de Fan Zone in het centrum van Austin, waar hij fans zal ontmoeten en vragen zal beantwoorden. In de Fan Zone zullen zijn prestaties op een graffitimuur gepresenteerd worden. Ook zijn teamgenoot Franco Colapinto, James Vowles, Jensen Button, en de meest succesvolle vrouwelijke coureur ter wereld, Jamie Chadwick, zullen aanwezig zijn. Hiermee versterkt het team de toewijding aan het bieden van ongeëvenaarde toegang tot de fans.

