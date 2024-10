Na twaalf succesvolle jaren komt er een einde aan een tijdperk tussen Mercedes en Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen stapt na dit seizoen over naar Ferrari, waar hij de teamgenoot van Charles Leclerc zal worden. Hoewel Toto Wolff toegeeft dat het vertrek van Hamilton een emotioneel moment is, kijkt hij ook uit naar de toekomst van zijn team, met de komst van de jonge Andrea Kimi Antonelli.

Een nieuw hoofdstuk voor Hamilton

Hamilton is in 2013 overgestapt naar Mercedes en heeft in de jaren daarna een indrukwekkende carrière opgebouwd bij het team. Met zes wereldtitels voor het Duitse team is hij uitgegroeid tot een van de meest succesvolle coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Toch heeft de Britse coureur besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Ferrari. Het vertrek van Hamilton betekent voor Wolff en het team het einde van een tijdperk, maar Wolff benadrukt dat Hamilton altijd een speciaal plekje binnen de Mercedes-familie zal houden.

“In twaalf jaar tijd hebben we fantastische momenten met Lewis beleefd,” vertelt Wolff. “Hij blijft voor altijd verbonden met ons team. Maar vanaf volgend seizoen is hij een concurrent, en dat verandert de dynamiek. Natuurlijk gaan we hem missen, zowel als persoon als door zijn ervaring, maar het is nu tijd om vooruit te gaan kijken.”

De komst van Antonelli

De opvolger van Hamilton bij Mercedes is Andrea Kimi Antonelli, een 18-jarige talentvolle coureur uit de junior opleiding van Mercedes. Hoewel het een grote stap is voor de jonge Italiaan, heeft Wolff er alle vertrouwen in dat Antonelli het team een nieuwe impuls zal geven. “Kimi brengt frisheid en enthousiasme met zich mee. Je merkt dat het hele team blij wordt van het idee om met zo’n jong talent te werken.”

Toch erkent de Oostenrijken dat Antonelli voor een uitdagend seizoen staat. “Hij zal flink moeten leren en er zullen zeker momenten zijn waarop we de ervaring van Lewis zullen missen. Maar uiteindelijk is de samenwerking tussen Mercedes en Lewis het einde van een tijdperk en geloven we dat Kimi de juiste keuze is voor de toekomst van Mercedes.”

Hamilton en Ferrari: een goede match?

Het nieuws dat Hamilton naar Ferrari vertrekt, heeft geleid tot speculatie over hoe de Brit zich zal aanpassen aan de Italiaanse cultuur. Ferrari staat bekend om haar gepassioneerde cultuur en sommigen vragen zich af of Hamilton daar zijn draai zal kunnen vinden. Wolff maakt zich daar echter geen zorgen over. “Ik hoor mensen zeggen dat het lastig gaat worden voor Lewis, maar vaak loopt het dan juist beter dan verwacht.” Wolff voegt eraan toe dat Ferrari ondanks de druk en emoties een fantastisch team is. “Ze zullen hun weg wel vinden samen. Lewis weet wat hij doet,” aldus Wolff.

