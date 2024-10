Dit jaar markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van de Formule 1, want op 1 mei 2024 was het precies dertig jaar geleden dat Ayrton Senna is overleden. Om een van de grootste iconen van de sport te herdenken, zal er tijdens de Grand Prix van Brazilië een speciale herdenking plaatsvinden. De Formule 1 en diverse betrokken partijen staan stil bij het nalatenschap van de legendarische Braziliaan.

Herinneringen aan een tragisch moment

Senna’s tragische ongeval tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola in 1994 heeft diepe sporen nagelaten in de autosportwereld. De impact van zijn overlijden is nog steeds voelbaar, vooral in zijn thuisland Brazilië, waar Senna als nationale held wordt vereerd. De herdenking van Senna tijdens het raceweekend op Interlagos is dan ook bedoeld om zijn nagedachtenis levend te houden.

Iconische McLaren keert terug op het circuit

Een van de hoogtepunten van de herdenking is de terugkeer van de iconische McLaren MP4/5B. Deze legendarische bolide, waarin Senna in 1990 zijn derde wereldtitel heeft veroverd, zal opnieuw de baan op gaan voor een aantal demorondjes. Honda en McLaren hebben hun krachten gebundeld om deze historische wagen weer te laten rijden, zodat de fans in Brazilië kunnen genieten van een stukje Formule 1-geschiedenis. Wie de ererondjes in deze auto zal rijden, wordt later bekendgemaakt.

Naast de actie op het circuit wordt de McLaren MP4/5B ook tentoongesteld in de buurt van de pitstraat. Dit biedt fans de mogelijkheid om van dichtbij een glimp op te vangen van de auto die symbool staat voor Senna’s succes.

Vervolg op eerdere herdenkingen

Dit eerbetoon in Brazilië volgt op een reeks andere evenementen dit jaar waarin Senna is herdacht. Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna eerder dit seizoen heeft Sebastian Vettel een aantal ererondjes gereden in een andere historische McLaren van Senna. Ook McLaren heeft zelf bijgedragen aan de herdenking tijdens de Grand Prix van Monaco door een speciale livery te gebruiken, geïnspireerd door de legende.

