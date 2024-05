Charles Leclerc heeft eindelijk zijn thuisrace gewonnen en daarmee komt een droom van de Ferrari-coureur en zijn vader uit. In de persconferentie haalt de Monegask herinnering op aan zijn vader, Senna en Monaco en werd duidelijk dat hij goed geslapen heeft voor de race.

De kersverse Grand Prix winnaar werd tijdens de persconferentie na de race natuurlijk gevraagd naar de relatie tussen Senna, Leclerc en Monaco. “Ik denk dat dat waarschijnlijk de eerste keer was dat mijn vader met me over Ayrton sprak. Hij zei tegen me dat ik moest gaan kijken naar een onboard video van hem rondrijdend in de straten van Monaco, en toen had ik zoiets van, oh, mijn God, dat is te gek,” zei de Monegask vol lof.

“Vanaf die dag wist ik natuurlijk steeds meer, groeide ik steeds meer op met Ayrton. Maar ja, het feit dat hij zo speciaal was in Monaco was ongelooflijk om te zien en om nu zelf te winnen in Monaco is geweldig.”

Ontspannen voorbereiding

Als een verslaggever tijdens de persconferentie na de race vertelt dat de monteurs van Ferrari nerveus waren dat de meesten hun ontbijt niet op konden, antwoordt Leclerc ontspannen: “Ik kwam eigenlijk te laat thuis en ik kon niet koken, dus bestelde ik mijn favoriete pizza, wat normaal gesproken niet de beste voorbereiding op een race is, maar ik had zoiets van, oké, misschien helpt het me mentaal om de druk er een beetje af te halen. Ik heb echt goed geslapen”

