Fred Vasseur heeft in 2025 twee van de grootste sterren van de Formule 1 in zijn auto’s zitten. Met de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakt de Ferrari-teambaas zijn droomduo van Hamilton en Leclerc compleet. Experts verwachten echter dat deze vedettes elkaar in de weg gaan zitten. Toch maakt Vasseur zich weinig zorgen over een mogelijke concurrentiestrijd.

De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari zorgde in februari voor een hoop commotie. Inmiddels is het alom bekend dat Carlos Sainz het veld moet gaan ruimen voor de Mercedes-veteraan. Of het team er goed aan heeft gedaan om Hamilton naar Maranello te halen, valt te betwisten.

Fred Vasseur blikte in aanloop naar de Grand Prix van Canada nog eens vooruit op zijn toekomstige line-up. Is de Franse teambaas niet bang voor een concurrentiestrijd? Zowel Hamilton als vaste Ferrari-coureur Charles Leclerc is immers gewend om ‘de eerste rijder’ te zijn.

‘Liever twee goede coureurs’

“Ik verwacht weinig problemen”, aldus Vasseur. “[Deze combinatie] is alleen maar goed voor het team. Met twee goede coureurs krijg je meer punten dan met anderhalve. Dat zie je nu ook al bij Carlos en Charles – ze halen het beste uit elkaar. Zodra een van beiden een steek laat vallen, kunnen we rekenen op de ander. Ik ben ervan overtuigd dat twee sterke coureurs het beste is voor een team. Je hebt gewoon meer kans om te winnen.”

Over de houding van Carlos Sainz – die geslachtofferd werd ten behoeve van Hamilton – is Vasseur nog steeds heel erg te spreken. “Hij is super professioneel”, lichtte de 65-jarige teambaas toe. “Ik ga ervan uit dat hij dat volhoudt tot het einde van 2024. Ik ben echt heel tevreden.” Wat Sainz na zijn laatste jaar met Ferrari gaat doen, is nog altijd onbekend.

