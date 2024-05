Het is alom bekend dat Lewis Hamilton na 12 jaar trouwe dienst bij Mercedes voor concurrent Ferrari heeft gekozen. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt in 2025 naar Maranello om zich voor onbepaalde tijd in het rood te heisen. Daar komt Hamilton naast Ferrari-routinier Leclerc terecht. Voorlopig is er wederzijds respect tussen beide coureurs, maar de experts voorspellen vuurwerk.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat het niet lang zal duren voordat Hamilton en Leclerc met elkaar in de clinch liggen. Onlangs sprak hij in de media zijn zorgen uit over de toekomstige Ferrari line-up. “Het wordt interessant om te zien hoe soepel die samenwerking tussen Charles en Lewis gaat verlopen”, liet hij weten. “Ik denk dat die twee op persoonlijk vlak sowieso gaan clashen. Dat wordt mooi om te zien.”

Terwijl Lewis Hamilton en Charles Leclerc gebakken zitten bij Ferrari, staat de rest van het rijdersveld op scherp. Meer dan de helft van de coureurs zit nog zonder contract voor 2025, waardoor het wachten is op een flinke stoelendans. Montoya is vooral benieuwd naar de toekomst van Carlos Sainz, naar eigen zeggen een van de betere coureurs op de grid.

“Als ik hem (Sainz, red.) was, zou ik naar Red Bull gaan”, aldus de Colombiaan. “Zeker nu er geruchten gaan dat Max Verstappen misschien weggaat. Als Red Bull zijnde moet je dan een fantastische coureur als back-up hebben. Sainz doet nu gewoon wat hij moet doen. Er zijn waarschijnlijk wel betere rijders, maar hij kan echt héél goed zijn.” Tijdens het raceweekend in Miami maakte de Spanjaard duidelijk dat hij voorlopig nog even afwacht hoe de markt zich verder ontwikkelt alvorens hij een beslissing maakt.

