James Key, de technisch directeur van McLaren, is onder de indruk van de prestaties van Ferrari en Red Bull dit seizoen. Hij vraagt zich tegelijkertijd wel af hoe die twee teams dat ‘extra beetje performance‘ hebben gevonden.

De nieuwe technische regels moesten het makkelijker maken voor de coureurs om elkaar te volgen op de baan, met als gevolg meer inhaalacties en spannendere races. Dat zou deze generatie bolides zo’n twee seconden per ronde langzamer maken, al zitten met name Red Bull en Ferrari al weer in de buurt van de prestaties van 2021.

Die twee teams hebben bovendien de hoofdrol gespeeld in dit seizoen. Ferrari en Red Bull begonnen een stuk sterker aan het seizoen dan de concurrentie en hoewel het veld iets meer in elkaar schuift, is duidelijk dat Red Bull bovenaan staat.

Bij McLaren is technisch directeur James Key onder de indruk van de prestaties van Red Bull en Ferrari, al vraagt hij zich wel af hoe en waar zij het verschil hebben gemaakt. “Wat mij verrast heeft is dat in theorie, met dezelfde chassis-prestaties, de 2022-bolides zo’n twee seconden langzamer zouden moeten zijn dan die van 2021, maar dat is niet het geval geweest”, zegt Key in een interview van McLaren.

“De auto’s komen nu heel dicht bij het prestatieniveau van 2021 en sommige teams hebben dat al bereikt, wat de kwaliteit van de teams die we in deze sport hebben weerspiegelt”, vervolgt Key. “Ik denk dat ik een beetje verbaasd ben over hoe twee teams dat extra beetje performance hebben kunnen vinden in vergelijking met alle anderen. Aan het begin van het seizoen zat het veld dichter bij elkaar, maar nu begint het zich uit te strekken. Ik moet zeggen dat Ferrari en Red Bull uitstekend werk hebben geleverd door meer eruit te halen.”

Het laat volgens Key zien dat hoewel er een budgetplafond is, de opgedane kennis en de technologie van de topteams er ‘nog steeds zeer toe doen’. “Het is een gelijk speelveld voor wat betreft het budget dat we hebben, maar niet voor wat betreft waar we allemaal vandaan komen – dat geeft ons een uitstekend referentiepunt om naar te streven”, besluit de technisch directeur van McLaren.