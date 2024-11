De aankomende GP van Las Vegas belooft het kampioenschap bij de coureurs te gaan beslissen. Alleen als Lando Norris drie punten of meer inloopt op rivaal Max Verstappen, maakt hij nog kans op de titel. Het verschil tussen beiden bedraagt op dit moment tweeënzestig punten. Norris kijkt tot nu toe tevreden terug op zijn titeljacht, al beseft hij dat bepaalde momenten hem duur zijn komen te staan.

“Als er iets is dat ik al mijn hele carrière goed doe, dan is het wel problemen vermijden en de auto heel houden,” zei de Brit na de GP in São Paulo tegenover Motorsport Week. “Aan het einde van het seizoen betaalt dat zich vanzelf uit, zeker nu de kosten voor de teams hoger zijn dan ooit. Desalniettemin heb ik altijd al de mentaliteit gehad dat je eerlijk en netjes moet racen. Toegegeven, misschien ben ik af en toe te aardig geweest, of ik nu aanviel of verdedigde. Maar ik denk dat ik wel altijd de juiste beslissingen heb genomen.”

‘Niet agressief genoeg’

Norris geeft toe dat hij dit seizoen – waarin hij voor het eerst kans maakte op een titel – waarschijnlijk punten heeft laten liggen doordat hij niet hard genoeg was voor zijn naaste concurrenten. “Soms was ik niet agressief genoeg, en dat is me achteraf duur komen te staan,” legde hij uit. “Maar voor de rest ligt het niet aan mij. Op televisie zie je ook niet alles. Soms moet je gewoon een potentiële crash vermijden. Dat gebeurt vaker dan men denkt.”

Als Lando Norris zijn Nederlandse rivaal van de titel wil ontzeggen, zal hij in Las Vegas minimaal drie punten moeten inlopen. Als het verschil na het raceweekend in Nevada immers geen negenenvijftig punten bedraagt, kan de Brit rekenkundig gezien geen kampioen meer worden. Om drie punten in te lopen, moet Norris feitelijk altijd vóór Verstappen eindigen in Las Vegas.

