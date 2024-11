Toto Wolff heeft Christian Horner opnieuw op de korrel genomen in verband met het kortstondige onderzoek van de FIA naar beschuldigingen van belangenverstrengeling. Vorig jaar kwamen Wolff en zijn vrouw Susie, CEO van de F1 Academy, in opspraak omdat er mogelijk sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Horner was destijds terughoudend om hen publiekelijk te steunen.

n december 2023 maakte de FIA bekend een onderzoek te starten naar een vermeend conflict of interest tussen Mercedes-topman Toto Wolff en zijn vrouw Susie Wolff, CEO van de F1 Academy. Het Britse medium Business F1 meldde eerder dat rivaliserende teambazen hun zorgen hadden geuit over de relatie tussen de twee en de vertrouwelijke informatie die zij mogelijk zouden kunnen uitwisselen. Mercedes reageerde verontwaardigd, terwijl Susie Wolff de aantijgingen als ‘vrouwonvriendelijk’ bestempelde.

Nadat negen rivaliserende teams hun steun hadden betuigd aan Toto en Susie Wolff, werd het onderzoek binnen enkele dagen gesloten. Echter, in een nieuw interview met The Guardian uitte Toto Wolff kritiek op Christian Horner, die in eerste instantie zou hebben getwijfeld aan de onschuld van de familie Wolff.

‘Alleen Horner nam het niet voor ons op’

“Ik kan wel tegen een stootje,” legde de Mercedes-topman uit. “Ik ben inmiddels wel wat gewend. Maar als je vrouw wordt meegesleurd in een conflict waar ze niets mee te maken heeft, ben ik er heel snel klaar mee. Bovendien is haar reputatie onberispelijk.” Wolff sprak zijn dankbaarheid uit richting de concurrenten die hem en Susie hebben gesteund.

“De reactie was geweldig”, lichtte hij toe. “Ik heb geen enkel team hoeven bellen. Fred (Vasseur, red.) nam het voortouw en zei: ‘Dit is gewoon oneerlijk.’ Van Guenther Steiner tot James Vowles, iedereen nam het voor ons op. Iedereen, behalve Christian (Horner, red.), was bereid om ons te steunen,” aldus Wolff.

‘Gebrek aan respect’

“Voor zover ik begrijp, wilde hij het document niet ondertekenen,” voegde Wolff eraan toe. “De andere teams vonden dat prima, maar toen werd hem waarschijnlijk geadviseerd dat Red Bull er dan niet fraai uit zou zien. Daarom moest hij wel deel uitmaken van de steunverklaring. Daarna probeerde hij het woord ‘officieel’ in het document te krijgen. Hij wilde een aantekening dat geen enkele teambaas ‘officieel’ een klacht had ingediend. Maar toen puntje bij paaltje kwam, moest hij de verklaring gewoon ondertekenen.”

“Uiteindelijk denk ik niet dat je hem (Horner, red.) kunt vertrouwen,” besloot Wolff. “Susie werd onnodig betrokken bij een bestaande rivaliteit. Dat getuigt van een gebrek aan respect voor haar prestaties. Het was bovendien een poging om mij via mijn vrouw in de problemen te brengen. Dat doet echt afbreuk aan alles wat ze heeft moeten doorstaan om dit punt in haar carrière te bereiken.”

