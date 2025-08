McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri tonen hun spierballen al in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. Ze eindigen met groot vertoon van macht als respectievelijk eerste en tweede. Voor Max Verstappen verloopt de openingssessie een stuk moeizamer: negende, op ruim acht tienden.

Verstappen werkt in Hongarije dit weekend weer samen met Gianpiero Lambiase, de engineer die door prive-omstandigheden de Grand Prix van België miste. Hoewel tijden en klasseringen niet alles zeggen, heeft de Red Bull-bolide het aanvankelijk lastig in de eerste vrije training. Het is te hopen voor de Nederlander dat er met relatief weinig vermogen gereden is en er dus nog een en ander aan verbetering mogelijk blijkt in de andere sessies. In de lange run maakt Verstappen in Hongarije een betere indruk.

LEES OOK: Verstappen grapt: ‘Ik zou eventueel kunnen doen wat Piquet deed’

Fernando Alonso ontbreekt overigens in het eerste deel van het raceweekend. Hij heeft een rugblessure en blijft uit voorzorg aan de kant tijdens de training. Felipe Drugovich vervangt hem. Of dat in de tweede vrije training ook zo is, is op dat moment nog niet bekend.

Wat al duidelijk is, is de snelheid van de McLarens. Van meet af aan toont Norris snelheid. Op de mediumbanden zitten verrassenderwijs ook Carlos Sainz en Alex Albon er in eerste instantie goed bij. Wellicht dat de beide Williams-coureurs dit weekend voor een stunt kunnen zorgen. De formatie uit Grove is op dit moment het beste team van het middenveld.

Vooraan verdelen anderen de prijzen. Na iets meer dan de helft van de sessie laat Charles Leclerc in de Ferrari op zachte banden een snelle tijd noteren. Ook in de lange runs maakt hij een goede indruk. De Monegask zei donderdag echter niet op veel succes te rekenen in Hongarije. Hoe anders is dat voor Norris en Piastri, die ook op alle soorten compounds erg rap zijn en veel van het weekend verwachten. Ze eindigden de sessie dan ook probleemloos als eerste en tweede.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.