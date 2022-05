De eerste kennismaking met het Miami International Autodrome is Charles Leclerc goed bevallen. De Monegask, leider in het wereldkampioenschap, klokte in de openingssessie van de inaugurele Grand Prix de snelste tijd. Hij was een fractie sneller dan George Russell (Mercedes) en Red Bulls Max Verstappen, die slechts veertien rondjes reed.

Zelden werd een Grand Prix zo gehypet als die van Miami. Om half drie lokale tijd op vrijdag 6 mei 2022, ruim een jaar na de officiële aankondiging van Formule 1’s nieuwste loot aan de boom, trekt het hele peloton meteen de baan op. Hoewel (bijna) iedereen het circuit op de simulator al heeft verkend, is het zaak zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen voor de juiste raceafstelling.

Dat leidt op de baan direct tot wat (onschuldige) uitglijders: Max Verstappen schuurt lichtjes de muur, Yuki Tsunoda en Charles Leclerc spinnen op het gladde asfalt. George Russell en Esteban Ocon botsen in de pitstraat bijna op elkaar, niemand wil in de verkenningstocht op het Miami International Autodrome ook maar één seconde speeltijd verspillen.

Tussen het kunstmatige strand, de nepjachthaven en de kabelbaan door showen de Ferrari’s andermaal hun potentieel. Carlos Sainz en Charles Leclerc zijn op het uitdagende circuit waar drie DRS-zones zijn ingesteld en de tribunes bij de eerste sessie bij lange na niet vol zitten, meteen op tempo. Mercedes meldt zich bij de inleidende beschietingen via Lewis Hamilton en George Russell ook aan het front. De regerend constructeurskampioen heeft de nodige updates meegenomen naar Amerika, zoals een nieuwe achtervleugel.

Halverwege de openingssessie is Valtteri Bottas de eerste uitvaller. De Fin rijdt flink wat schade als hij teveel snelheid meeneemt door bocht 7, de controle over zijn Alfa Romeo kwijtraakt en in de muur eindigt. Het zorgt voor een rode vlag en een dikke tien minuten minder trainingstijd voor de rest. Dat weerhoudt Leclerc, die bijna het dubbele aantal ronden (26) van Verstappen wegtrapt, er niet van de snelste tijd neer te zetten.

