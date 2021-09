Charles Leclerc zette toon vanmiddag tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland. Op Zandvoort bleef Leclerc zijn teamgenoot Carlos Sainz nipt voor, daarachter nestelden zich Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Max Verstappen. Lewis Hamilton zag zijn sessie verpest worden door motorproblemen.

Voor wereldkampioen Lewis Hamilton duurde de tweede vrije training niet langer dan drie rondjes. Net nadat de Brit zijn eerste snelle ronde had voltooid, begon de Mercedes-motor te sputteren. Hamilton meldde nog een verlies van vermogen en werd meteen gesommeerd de auto aan de kant te zetten. Mercedes heeft laten weten dat het probleem gerelateerd lijkt te zijn aan de oliedruk.

Lees ook: Zoekende coureurs in de steile Hugenholtz: ‘Ze hebben nog veel rondes nodig’

BSR Agency

Om de stilgevallen Mercedes weg te rollen, werd de rode vlag uitgehangen en dat zou niet de laatste zijn. Nikita Mazepin verslikte zich bij het aanremmen voor de Hans Ernstbocht en parkeerde zijn Haas achterstevoren in de grindbak. Opnieuw een rode vlag dus, voor de tweede keer op het moment dat Verstappen bezig was met een snelle ronde: “Het is ongelofelijk, ik kan gewoon geen rondje afmaken.”

Na de hervatting liet Ferrari zien goed te varen op Zandvoort. Charles Leclerc en Carlos Sainz zetten respectievelijk een 1.10.902 en 1.11.056 neer, tijden die niet meer geëvenaard werden in het restant van de sessie. Het duo werd op de tijdenlijst gevolgd door Esteban Ocon, Valtteri Bottas en dus Max Verstappen.

Verstappen kreeg niet de kans om een snelle ronde op de zachte band af te maken maar kan wel hoop putten uit het tempo dat hij wist te etaleren in zijn longruns. Op oudere softs was hij veruit het snelste van het veld in zijn longrun.

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!