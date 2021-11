Max Verstappen heeft in de tweede vrije training van de Grand Prix van Mexico een aardig visitekaartje afgegeven. De Nederlander klokte verreweg de snelste tijd. Zijn 1.17.301 was liefst vier tienden sneller dan de tweede tijd. Die kwam op naam van Valtteri Bottas. Lewis Hamilton werd derde.

Max Verstappen moest in de eerste sessie nog toekijken hoe beide Mercedessen hem voorbleven. Dat kwam vooral omdat Bottas en Hamilton veel ronden reden op de zachte band, terwijl Verstappen voornamelijk op de harde band reed. Bovendien had Red Bull het vermogen van de RB16B nog niet helemaal opengedraaid, zo liet teambaas Christian Horner weten,

In de tweede sessie was dat duidelijk wel het geval. Verstappen vatte de koe direct bij de horens en klokte direct nadat de lichten op groen waren gegaan de snelste tijd. Gedurende de sessie scherpt hij die steeds iets aan. Hamilton kon aanvankelijk niet volgen. De Brit had last van het vele verkeer op de relatief korte baan en kreeg maar geen leven in zijn medium compound banden. Eenmaal overgestapt op de rode band kon hij dan eindelijk omhoog kijken, maar tot een echte aanval op de toptijd van Verstappen kwam het niet. Wel bleef Hamilton – evenals Bottas – Sergio Pérez voor. De Mexicaan moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats en zal zaterdag een tandje willen bijschakelen.

Achter de beide Mercedessen en Red Bulls verdeelden Ferrari en AlphaTauri de plaatsen vijf tot en met acht. Ferrari zal stiekem even over de schouder hebben gekeken naar de prestaties van McLaren, maar de stal uit Woking kwam in het stuk nauwelijks voor: Lando Norris eindigde op de twaalfde plaats (drie tienden achter Leclerc) en Daniel Ricciardo moest de sessie zelfs voortijdig staken met een versnellingsbakprobleem. George Russell kampte met hetzelfde euvel: al na een kwartier in de sessie verloor de Williams-coureur zijn versnellingen en ook hij moest noodgedwongen de garage opzoeken.

Sebastian Vettel kreeg nog even de lachers op zijn hand door bij terugkeer in de pits zijn eigen garage voorbij te schieten. “Sorry, ik zat niet op te letten”, lachte de Duitser.

De volledige uitslag van de tweede vrije training van de Grand Prix van Mexico.

De Grand Prix van Mexico gaat zaterdag verder met de derde vrije training. Die begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.