Lewis Hamilton heeft de laatste vrije training van het weekend als snelste afgesloten. Zijn 1.04.369 was 0.204 sneller dan directe rivaal Max Verstappen. Valtteri Bottas en Sergio Pèrez volgden op vier en zes tienden van Hamilton.

De plukjes supporters die zich inmiddels op de Red Bull Ring gemeld hebben, kregen behalve een aangenaam zonnetje niet heel veel voorgeschoteld. Het duurde 20 minuten tot alle coureurs besloten naar buiten te gaan voor hun trainingsprogramma’s. Opvallend was wel het aantal rondjes dat weer geschrapt deze sessie, enkelen bleven de grens opzoeken in bocht 9 en 10. Vooral de beide mannen van Haas maakten zich daar vaak schuldig aan.

Goed nieuws was er voor Yuki Tsunoda en Pierre Gasly, de laatste moest de tweede vrije training gisteren laten schieten met motorproblemen. Zijn team Alpha Tauri monteerde een nieuwe MGU-K in de auto en Gasly pakte de draad met een bemoedigende zesde plaats op. Tsunoda was nog iets sneller dan Gasly maar duidelijk is dat de Alpha Tauris weleens de best of the rest kunnen worden dit weekend.

RED BULL RING, AUSTRIA – JUNE 25: Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, leads Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 during the Styrian GP at Red Bull Ring on Friday June 25, 2021 in Spielberg, Austria. (Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Aan het einde van de sessie werd het druk op de baan en dat betekent op de Red Bull Ring vanzelfsprekend dat men elkaar in de weg gaat rijden. Verstappen stoorde zich nog aan het rijgedrag van concurrent Hamilton, zijn uiteindelijk snelste ronde werd daardoor enigszins verstoord. “Maak je niet druk, Max. Speel die spelletjes nou niet mee, het komt goed”, engineer Gianpiero Lambiase zag blijkbaar genoeg aanknopingspunten in dat rondje van zijn pupil.

Opvallend was nog het op het oog matige optreden van de McLarens deze sessie. Daniel Ricciardo en Lando Norris vinden we terug op de 17e en 19e plaats. Van Norris werd overigens wel een rondje geschrapt dat hem uiteindelijk de zesde plek had opgeleverd.