De derde en laatste trainingssessie op Spa-Francorchamps is door nakende gridstraffen een stuk minder voorspelbaar dan normaal. De aandachtspunten verschillen nogal, zeker voor de coureurs die voor de kwalificatie al weten dat ze vanwege ingecalculeerde straffen in het achterveld zullen vertrekken. Eén ding blijft onveranderd: de Red Bulls zijn voorlopig een klasse apart. Sergio Pérez neemt alvast een voorschot op pole.

Het is vanaf de eerste minuut een drukte van belang op de baan. Door de regenval in de tweede oefensessie vrijdagmiddag moet er door alle teams nog een behoorlijk restprogramma worden afgewerkt. In het laatste trainingsuur staan met name de zogenaamde longruns gepland, de racesimulatie met veel brandstof aan boord. Want daar is het een dag eerder dus niet van gekomen.

De rondetijden blijven in het openingskwartier ver achter bij de snelste tijd die Max Verstappen vrijdag heeft neergezet (1.45,507). Opvallend: beide Ferrari’s blijven lang binnen staan, Guanyu Zhou klokt de (voorlopig) beste tijd. Waarschijnlijk omdat de Chinees wel een kwalificatiesimulatie heeft gedaan. Zhou wordt bij de eerste de beste serieuze ronde van de Ferrari’s afgetroefd door Carlos Sainz. Sergio Pérez is in Red Bulls RB18 op zijn beurt weer een halve seconde sneller dan de Spanjaard.

Max Verstappens kwalificatiesimulatie mislukt aanvankelijk door een gele vlag, waardoor hij zijn ronde moet afbreken. Maar het belet hem niet in de tweede poging een halve seconde onder de tijd van collega Pérez te duiken. Verstappen is een fractie sneller dan vrijdag, maar zal net als zijn voornaamste rivaal Charles Leclerc door gridstraffen (nieuwe motoronderdelen) in de achterhoede starten. De Monegask zorgt in de slotminuten nog voor een korte onderbreking, nadat hij (zonder grote schade) van de baan is gevlogen. Pérez trekt zich er weinig van aan. De Mexicaan overtreft in de allerlaatste trainingsminuut de tijd van Verstappen en bombardeert zich bij de Belgische GP zo tot de topkandidaat voor pole.

Uitslagen GP België 2022 - 3e Vrije Training