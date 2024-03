Max Verstappen heeft het laatste trainingsuurtje in Jeddah gebruikt zich alvast warm te draaien voor de kwalificatie. De wereldkampioen was in de slotsessie, die twintig minuten voor tijd door een flinke klapper van Guanyu Zhou een kwartier werd onderbroken, de snelste voor Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez.

Zo druk als een dag eerder in de avondsessie is geweest, zo rustig is het in de slottraining. Valtteri Bottas duikt als eerste de baan op, gevolgd door Oliver Bearman. De 18-jarige Brit moet als vervanger van Carlos Sainz (blindedarmontsteking) kilometers maken in de SF-24 en gewend raken aan het grotere vermogen van een F1-auto dan de F2-auto, waarin hij donderdag namens PREMA nog de pole position veroverde.

LEES OOK: Wie is Oliver Bearman? Jongste Ferrari-coureur ooit debuteert in VT3

Het Jeddah Corniche Circuit is voor Bearman bekend terrein, de SF-24 niet. Toch lijkt de Brit, de jongste coureur ooit voor Ferrari in een Grand Prix, zich er na een korte aanloop al snel in thuis te voelen. De tiener is in de openingsfase sneller dan beide Mercedessen, voor wat het waard is. Tijden zijn in het derde en laatste trainingsuur helemaal van ondergeschikt belang. De kwalificatie en race worden onder beduidend koelere (baan)temperaturen afgewerkt.

Na bijna een half uur rijdt ook Max Verstappen de garage uit. Op een set (gebruikte) zachte banden noteert hij de snelste tijd, bijna een volle tel voor Charles Leclerc en Fernando Alonso. Die hebben hun tijd echter met een minder snelle bandensoort (medium) geklokt. Op de ranglijst verandert verder weinig meer. Een flinke klapper van Zhou in bocht 8 betekent met nog twintig minuten op de klok een noodzakelijke pauze van vijftien minuten. In de slotminuten klokt Sergio Pérez uiteindelijk nog de derde tijd.