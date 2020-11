VT3: Verstappen doorbreekt Mercedes-hegemonie in Bahrein

Max Verstappen heeft in de derde training voor de Grote Prijs van Bahrein de snelste tijd gereden. Nadat Mercedes’ Lewis Hamilton op vrijdag tot twee keer toe het snelst was, troefde de Red Bull-rijder hem nu af.

Het verschil was daarbij niet eens gering: Verstappen was in 1:28.355 uiteindelijk 0.263 seconde sneller dan Hamilton, wiens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas op de derde plek volgde op meer dan drie tienden van Verstappen.

Verstappen reed zijn snelste tijd na een kort bezoek aan de pits voor ogenschijnlijk reparatiewerk aan zijn achtervleugel. Die flapperde namelijk flink op en neer tijdens het klokken van een eerdere rappe tijd. Tussendoor stonden Bottas en Hamilton kortstondig bovenaan, tot Verstappen dus weer naar buiten kwam. Na zijn latere run stond Red Bull Verstappens achtervleugel overigens wéér te inspecteren.

Achter dit bekende drietal claimde Alexander Albon de vierde plek. Dat deed hij met een nieuw chassis, nadat hij zijn RB16 op vrijdag nog afschreef met een keiharde crash. Alpha Tauri’s Pierre Gasly deed in VT3 bijna ‘een Albonnetje’ door te wijd uit de laatste bocht en op het vuil te komen, maar ging in tegenstelling tot Albon genoeg van zijn gas en kreeg zijn auto terug in het rechte spoor.

Video: De keiharde crash van Alex Albon tijdens VT2

Gasly sloot de slottraining zodoende als zesde af. Tussen hem en Albon in vinden we Carlos Sainz (McLaren) terug op de vijfde plaats. De posities zeven tot en met tien waren voor Lando Norris, Daniil Kvyat en het Racing Point-duo, met Lance Stroll voor Sergio Pérez. Iedere coureur reed zijn snelste tijd op de soft-banden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein is om 15:00 uur Nederlandse tijd te zien bij Ziggo Sport en het Duitse RTL. Daarnaast houden wij je uiteraard op de hoogte via ons kwalificatie-liveblog, inclusief updates vanaf locatie!