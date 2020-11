Track limits in bocht 4 worden niet meer gecontroleerd na 33 geschrapte rondetijden

De track limits in bocht 4 op het Bahrain International Circuit zullen vanaf vandaag niet meer gecontroleerd worden. De FIA schrapte vrijdag 33 rondetijden en heeft besloten dat het kunstgras en de grindbak in bocht 4 vanaf nu als limiet zullen gelden.

Vrijdag werden in totaal 33 rondetijden geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 4. Het leidde tot frustratie bij Daniil Kvyat, die van zijn engineer te horen kreeg dat zijn rondetijd ook geschrapt werd. “We moeten afstappen van deze bullshit track limits“, zo richtte de Rus zich op de boordradio tot FIA-wedstrijdleider Michael Masi.

Hij hoeft zich echter, samen met de andere negentien coureurs, geen zorgen meer te maken over de track limits in bocht 4: de FIA heeft besloten om deze niet meer te controleren. “De track limits bij de exit van bocht 4 zullen niet gecontroleerd worden bij het noteren van een rondetijd, aangezien de limieten bepaald worden door het kunstgras en de grindbak aldaar”, zo laat de FIA in het document weten.

Met het afzien van het controleren van de track limits in bocht 4 zullen de coureurs zich geen zorgen meer hoeven maken over geschrapte rondetijden: bocht 4 was de enige bocht waar de track limits gecontroleerd werden.