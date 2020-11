Wolff: ‘Lagere kosten met stip op één bij bepalen nieuwe motorformule’

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat de nieuwe generatie Formule 1-motoren absoluut technisch relevant moet blijven voor de automakers in de sport, maar benadrukt dat de kosten het allerbelangrijkst zijn. “Die moeten naar beneden, dat is de prioriteit.”

Zo wordt Wolff geciteerd door Racefans, met de Mercedes-teambaas die stelt dat de Formule 1 wat dat betreft een les moet leren van de introductie van de huidige generatie hybridemotoren in 2014. “Toen we die motorformule tien, elf jaar geleden opstelden, zeiden we: ‘laat de engineers het concept maar uitwerken’. Als gevolg daarvan hebben we nu fantastisch geavanceerde motoren, maar die zijn ook ontzettend complex en de ontwikkelingskosten zijn torenhoog”, somt Wolff de voor- en nadelen op.

Die hoge kosten zijn Wolff ook echt een doorn in het oog, dus kostenbesparing staat in die zin voor hem op één bij het inkleden van de nieuwe motorformule. “De kosten moeten naar beneden voor de autofabrikanten die in deze sport actief zijn, dat is absoluut de prioriteit”, stelt Wolff. Daarbij is het volgens hem nog wel cruciaal om de motoren technisch ‘road relevant‘ te houden: “We moeten ervoor zorgen dat de technologie aansluit bij de technologie die we op straatauto’s zien.”

Te denken valt hierbij aan het gebruik van meer synthetische brandstoffen, en natuurlijk verdergaande elektrificatie. De nieuwe motoren zullen dus zo goed als zeker weer hybrides zijn. De Formule 1 dacht er oorspronkelijk aan de nieuwe motoren in 2026 te introduceren, maar als de ontwikkeling van de huidige krachtbronnen wordt ‘bevroren’ – om Red Bull de kans te geven na 2021 met een eigen motorproject verder te gaan met de Honda-motoren – wordt dit wellicht een jaar eerder, dus 2025.

