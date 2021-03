VT3: Verstappen ook in laatste sessie bovenaan, Hamilton volgt op ruime afstand

Max Verstappen heeft ook in de laatste vrije trainingssessie voor de kwalificatie later vandaag zijn visitekaartje afgegeven. In een verder weinig verheffende sessie was de Nederlander uiteindelijk ruim 7 tienden sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton. De kwalificatie begint om 16.00 uur.

Waar de eerste middagsessie op het Bahrein International Circuit op vrijdag nog diende als een soort veredelde shakedown, was die van zaterdag wat betreft performance nauwelijks relevant. Het was met 38 graden bloedheet, de baantemperatuur liep op tot 45 graden. In vergelijking met de kwalificatie later vandaag en de race van morgen, beiden in de vond, niet echt representatief dus.

Noemenswaardige dingen gebeurden er op spinnetjes van Charles Leclerc en Nikita Mazepin na niet. Er werd in het eerste half uur vooral veel met de harde en de medium band gereden, de softs werden zoals gebruikelijk in het laatste kwartier van stal gehaald. Mercedes opende het bal met tijden in de 1.31 voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

Het visitekaartje van Verstappen liet even op zich wachten maar kwam er toch met 5 minuten op de klok. De Nederlander dook met zijn 1.30.577 ruim onder de tijd van Lewis Hamilton en maakt daarbij vooral het verschil in de middensector waar hij 6 tienden pakt. Wat zijn status als tijdsnelste in de wintertest en alle vrije trainingen uiteindelijk waard zijn, wordt vanmiddag duidelijk in de kwalificatie.

Tussen de twee Mercedessen nestelde Pierre Gasly zich met een 1.31.583, Sergio Perez was met 1.31.908 ruim langzamer dan zijn teamgenoot.

De volledige rangschikking van VT3 is hieronder te zien.