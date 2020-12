VT3: Verstappen sluit slottraining Abu Dhabi als snelste af, Hamilton zesde

Max Verstappen heeft in de derde vrije training in Abu Dhabi de snelste tijd geklokt. De Red Bull-coureur bleef teamgenoot Alexander Albon en het Renault-duo Daniel Ricciardo en Esteban Ocon voor. Wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde als zesde.

In tegenstelling tot de nummer één tot en met vijf – de Red Bull- en Renault-rijders en McLarens Lando Norris – slaagde Hamilton er niet in een tijd van onder de 1 minuut 37 te rijden. Hamilton eindigde op plek zes op 0.761 seconde van Verstappen, met Verstappens snelste tijd een 1:36.251.

De Nederlander zette die snelste tijd vlak voor het vallen van de vlag neer, maar stond toen al ongeveer een halfuur bovenaan, nadat hij als eerste onder de 1:37 was gedoken. Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas (negende) probeerden er nog wel aan te komen, maar hadden het tempo niet.

De vraag is wel hoe representatief de derde training was. De kwalificatie en race worden immers later op de dag gehouden als het in Abu Dhabi al avond wordt en flink afkoelt, wat een behoorlijke invloed heeft op de prestaties van de auto. In VT2 op vrijdag, ook later op de dag, was Mercedes het snelst.

Mercedes moest het nu dus zoals gezegd doen met Hamilton op de zesde plek en Bottas op de negende, met Racing Points Lance Stroll en McLarens Carlos Sainz er tussenin. Sergio Pérez maakte de toptien compleet.

Grote incidenten deden zich niet voor tijdens de derde training, los van dat een aantal coureurs het niet altijd even nauw nam met de track limits. De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi is zaterdagmiddag om 14:00 uur Nederlandse tijd.

