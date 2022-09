Het was opnieuw een pijnlijke zaterdagmiddag voor Daniel Ricciardo in Zandvoort. De McLaren-coureur kon na Q1 al uitstappen, maar heeft daar wel een reden voor: een vuile baan.

Terwijl Lando Norris opnieuw Q3 bereikte en de zevende tijd noteerde, zat de kwalificatie er al na achttien minuten op voor Ricciardo. De Australiër was een halve seconde langzamer dan zijn teamgenoot in Q1 en dat verschil was groot genoeg om ervoor te zorgen dat hij slechts zeventiende werd. Het was voor Ricciardo de derde keer dit seizoen dat hij Q2 niet bereikt.

“In de een-na-laatste bocht had degene die voor mij reed zijn band in het grind gezet, dus toen ik uit de chicane, corkscrew of hoe je het ook wil noemen, kwam, keek ik naar de apex en zag ik alleen maar bruin op de baan”, legt Ricciardo zijn vroege exit uit.

“Er lag veel vuiligheid op de baan en ik hoopte dat dit geen invloed zou hebben op het gripniveau, maar dat was dus wel het geval en het kostte me iets van drie tienden”, voegt Ricciardo toe. “Dat maakte dus het verschil waardoor ik er in Q1 al uit lag. De ronde zelf was wel prima, het was niet geweldig maar wel goed genoeg om door te gaan in de kwalificatie. Dan was het daarna een kwestie van een paar tienden geweest.”

De snelheid zat dus wel in de MCL36, al was het team na de derde vrije training bang dat dat niet het geval zou zijn. “Het zag er niet al te slecht uit, zeker na waar we vanochtend stonden. We waren de weg behoorlijk kwijt in de derde vrije training, we krabden ons achter de oren. Het leek erop dat het beter was, maar het was een van die dingen waar je niet veel aan kunt doen.”