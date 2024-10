Het was een opvallend moment tijdens de podiumceremonie in Austin: de veelbesproken opvallende trofeeën in de vorm van LEGO-poppetjes werden ineens toch niet uitgereikt. Pirelli legt uit dat de zogenoemde Heroo-trofeeën te veel op andere ontwerpen leken. Daarom reikte de bandenleverancier de prijzen toch niet uit aan de drie coureurs op het podium.

In de week voorafgaand aan de race in Austin was er veel te doen om de zogenoemde Heroo-trofeeën van Pirelli. Ontworpen door Italiaanse kunstenaar Matteo Macchiavelli, deden de trofeeën veel fans denken aan LEGO-poppetjes. Pirelli besloot uiteindelijk op de zondag na de race om de prijzen toch niet uit te reiken, omdat ze te veel op andere ontwerpen zouden lijken. Dat meldt in ieder geval Motorsport.com. Echter werd de vergelijking niet met LEGO gemaakt, maar met de kunstwerken van het merk Bearbrick.

Carlos Sainz en Max Verstappen kregen daardoor uiteindelijk miniatuurbanden als prijs uitgereikt, terwijl Grand Prix-winnaar Charles Leclerc een prijs in de vorm van een metalen buis in ontvangst mocht nemen. Deze prijzen moesten op het laatste moment nog door Pirelli ingevlogen worden vanuit één van de Amerikaanse hoofdkwartieren. Pirelli heeft ook meteen elke link naar de Heroo-trofeeën op hun eigen website verwijderd.

